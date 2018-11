Dłuższy urlop tacierzyński nie zwiększył równouprawnienia na rynku pracy

Wydłużenie części urlopu rodzicielskiego przysługującego ojcom, z sześciu do dziesięciu tygodni, miało niewielki wpływ na pensje i kariery zawodowe matek.

Naukowcy zanalizowali dochody obojga rodziców u ponad 18.000 par, które dochowały się dzieci tuż przed i tuż po przedłużeniu kwoty urlopu rodzicielskiego przysługującego ojcom - z sześciu do dziesięciu tygodni. Wydłużenia tego dokonano w Norwegii w roku 2009.

Badaniami objęto pensje i rozwój karier zawodowych par w okresie pięciu lat po urodzeniu dziecka.

– Po wydłużeniu urlopu tacierzyńskiego dało się zauważyć wyraźne zmiany jedynie w długości wykorzystywanych urlopów rodzicielskich przez każde z rodziców. Średnia długość urlopu wykorzystywanego przez ojców znacznie się bowiem wydłużyła, mówi Kjersti Misje Østbakken, naukowiec i jedna ze współwykonawców badań przeprowadzonych w Instytucie Nauk Społecznych.

– W życiu zawodowym widzimy jednak niewielkie skutki lub nawet brak efektów reformy. Jej wpływ na rozwój karier zawodowych matek i na wzrost ich wynagrodzeń w okresie pięciu lat po urodzeniu jest znikomy, dodaje.

Długa nieobecność w pracy związana z urodzeniem dziecka była często wskazywana jako element negatywnie wpływający na rozwój karier zawodowych matek. Wydłużanie urlopów dla ojców miało zatem na celu pomóc matkom i zwiększyć poziom równouprawnienia na rynku pracy.

Analizy wykonane w ramach projektu badawczego pokazują jednak, że mierzalne efekty wydłużenia urlopów tacierzyńskich i ich wpływ na zarobki i kariery zawodowe matek są bardzo niewielkie.

- Jednocześnie uderzające jest to, jak mało par dzieli między siebie okres wspólny urlopu rodzicielskiego. W praktyce okres ten wykorzystywany jest prawie wyłącznie przez matki, podkreśla Østbakken.

– Z drugiej strony jest to uderzające, ale nie zaskakujące. Zawsze bowiem widoczna była wyraźna tendencja do korzystania przez ojców jedynie tej części urlopu rodzicielskiego, która została im przydzielona w ramach „kwoty ojcowskiej” (nor.: fedrekvoten).

W lipcu tego roku urlop tacierzyński wydłużony został dodatkowo do 15 tygodni.

Fakta: Urlop rodzicielski dzisiaj

Okres otrzymywania zasiłku rodzicielskiego składa się dzisiaj z urlopu macierzyńskiego (mammaperm), urlopu tacierzyńskiego (pappaperm) oraz z okresu wspólnego. Od lipca 2018 roku urlop macierzyński trwa 15 tygodni, z czego sześć tygodni matka musi wykorzystać bezpośrednio po urodzeniu dziecka. Kwota urlop rodzicielskiego przyznana ojcom to również 15 tygodni i może być ona wykorzystana od siódmego tygodnia po urodzeniu lub w okresie późniejszym. W przypadku dzieci adoptowanych zarówno ojcowie, jak i matki mogą wykorzystać swoje urlop w dowolnych okresach po dacie adopcji. Okres wspólny, który dzisiaj dzielony jest dowolnie pomiędzy ojca i matkę, trwa 16 tygodni (z pełną stawką zasiłku rodzicielskiego), lub 26 tygodni z pobieraniem 80. procent świadczenia.

