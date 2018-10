Dwudziestolatek ze Szwecji poszukiwany po zabójstwie w Oslo

Policja zidentyfikowała mężczyznę podejrzewanego o dokonanie zabójstwa na Majorstua.

Taką informację podała policja w niedzielę.

- Mężczyzna wciąż nie został aresztowany. Zdecydowaliśmy się zatem ujawnić jego dane i sprawdzić, czy pomoże nam to zebrać więcej informacji o miejscu przebywania poszukiwanego, mówi inspektor policji Grete Metlid.

Dwudziestoletni mężczyzna nazywa się Makaveli Lindén. Jego wcześniejsze nazwisko to Christian Bo Lindén, informuje policja.

Mężczyzna poszukiwany jest w związku z zabójstwem dwudziestoczteroletniego mieszkańca Oslo Heikki Bjørklund Paltto, do którego doszło w zeszłym tygodniu w Oslo.

To zdjęcie zamordowanego Heikki Bjørklund Paltto (24) udostępnione zostało przez rodzinę ofiary.

- Zidentyfikowany mężczyzna jest pochodzącym z Uppsali obywatelem Szwecji, ujawniła w niedzielę Metlid.

Potwierdziła również, że był on już wcześniej karany w Szwecji.

Według gazety VG, w październiku ubiegłego roku został skazany na karę więzienia za kradzież.

– Dostał się do naszego domu przez okno około godziny 4 rano. Następnie grożąc nam nożem zażądał pieniędzy i uciekł z gotówką oraz kilkoma cennymi przedmiotami, powiedziała w rozmowie z VG jedna z ofiar.

Poza granicami Norwegii

Mężczyzna poszukiwany jest również poza granicami kraju. Policja zmapowała bowiem trasę przemieszczania się poszukiwanego i ma powody przypuszczać, że po morderstwie (poniedziałek) wyjechał on z Norwegii i przybył do Szwecji.

Jednak według szwedzkiej gazety Aftonbladet, norweska policja natrafiła na elektroniczne ślady mordercy, a trasa jego przemieszczania się nie prowadzi ani do Szwecji, ani do Norwegii. Gazeta pisze, że informacje te pochodzą ze źródeł mających dostęp do materiałów śledczych norweskiej policji.

Nie jest jasne, do którego kraju mógł się udać poszukiwany. Aftonbladet był w kontakcie z duńską policją, która nie komentuje, czy są oni zaangażowani w poszukiwanie mordercy z Oslo. Rzecznik niemieckiej policji również nie komentuje sprawy, ale przyznaje, iż jest ona mu znana.

