Dziesiątki tysięcy klientów Telenora odeszło do tańszych operatorów

Klienci równym strumieniem odpływają od największego norweskiego operatora sieci komunikacyjnych - Telenora.

Z końcem 2018 roku koncern miał o 115.000 mniej abonentów w Norwegii niż rok wcześniej. Takie dane przedstawiono w najnowszym raporcie kwartalnym firmy.

Znaczną część tego spadku można co prawda wytłumaczyć gwałtownym zmniejszeniem się liczby klientów korzystających z telefonów stacjonarnych, ale spadek liczby abonentów telefonii komórkowej i abonentów internetowych jest również bardzo znaczący.

Piąty rok z rzędu

Pod koniec roku 2018 Telenor miał aż o 32.000 abonentów telefonów komórkowych mniej niż w roku poprzednim. Oznacza to, że liczba klientów korzystających z oferty telefonii komórkowej spółki spada już piąty rok z rzędu. Przedstawiciele Telenoru sami przyznają, że odpływ klientów spowodowany jest głównie ich odchodzeniem do tańszych konkurentów.

- Mamy spadek we wrażliwej na ceny części rynku mobilnego. Jednocześnie możemy zaoferować wiele usług, które są uwzględnione w naszych droższych abonamentach. Zdecydowaliśmy się skupić właśnie na takich ofertach, mówi Brekke.

W zeszłym roku z usług Telenora zrezygnowało również 15.000 odbiorców Internetu i 75.000 abonentów telefonów stacjonarnych.

Zredukowano zatrudnienie o 1.800 osób

Telenor zatrudnia również coraz mniej pracowników, ale dyrektor generalny koncernu uważa, że ograniczenie zatrudnienia jest konieczne.

- Już jakiś czas temu mówiliśmy, że powinniśmy zlikwidować około 2.000 miejsc pracy i mniej więcej takiej redukcji dokonaliśmy w 2018 roku, mówi w rozmowie z Nettavisen Sigve Brekke, dyrektor generalny Telenor.

Telenor już wcześniej ogłosił, że do końca 2020 roku zredukuje zatrudnienie o 6.000 osób. Oznacza to, że w Norwegii aż co piąty pracownik spółki może stracić pracę.

Spośród 1.800 zwolnionych w 2018 roku osób, 300 pracowało w Norwegii.

Liczby te nie obejmują etatów, które zniknęły w związku z zeszłoroczną gigantyczną sprzedażą filii Telenoru na Węgrzech, w Bułgarii, Czarnogórze i Serbii.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Telenor nedbemannet med 1800 heltidsansatte i 2018 (Halvor Ripegutu)