Emisje gazów cieplarnianych wyraźnie niższe w 2017 roku

SSB: Najniższe emisje gazów cieplarnianych w Norwegii od 20 lat.

Centralne Biuro Statystyczne (SSB) zaprezentowało w środę dane dotyczące norweskiej emisji gazów cieplarnianych. Opublikowane liczby wskazują na pozytywną tendencję i stałe obniżenie się poziomu szkodliwych emisji do atmosfery.

Całkowita zeszłoroczna emisja gazów cieplarnianych zmniejszyła się z porównaniu z rokiem 2016 o 1,7 procent.

Całkowita wielkość tej emisji oszacowana została na odpowiadającą 52.412.000 ton CO 2 i była to najniższa wartość jaką zanotowano od 1995 roku.

Elektryczne samochody i biopaliwa

Największy spadek emisji ma miejsce w przypadku ruchu drogowego, a według SSB wyniósł on w roku 2017 aż 9,6 procent, w porównaniu z rokiem poprzednim.

Wyjaśnienie tego zjawiska wydaje się być oczywiste, bo na poprawę sytuacji wpłynęła głównie kombinacja dwóch czynników: wzrostu liczby elektrycznych samochodów i coraz szersze stosowanie biopaliw.

Drugi największy spadek dotyczy systemów grzewczych, a skuteczne wycofywanie pieców olejowych przyczyniło się do obniżenia poziomu emisji o 6,5 procent w ciągu roku.

Niektóre sektory zanotowały wzrost

Pomimo ogólnej poprawy sytuacji, w niektórych sektorach statystycy z SSB stwierdzili wzrost szkodliwych emisji. Dotyczy to sektora przemysłowego i górniczego, a także dostaw energii.

Minimalne zwiększenie emisji zaobserwowano również w rolnictwie.

Daleko od ustaleń

Chociaż emisje znacząco spadły, to ich redukcje są wciąż dalekie od ustaleń przyjętych w 2008 roku w ramach wewnątrz norweskich ustaleń klimatycznych (tzw. Klimaforliket).

Klimaforliket to umowa/kompromis zawarta pomiędzy ówczesną koalicją rządzącą (Partia Pracy AP, Partia Centrum Sp, Socjalistyczna Partia Lewicy SV), a opozycją złożoną z partii Høyre, Chrześcijańskiej Partii Ludowej KrF i liberalnej partii Venstre. Partia Postępu (Frp) jako jedyna nie przystąpiła wówczas do negocjacji klimatycznych.

Głównym celem podpisanego wówczas dokumentu była redukcja emisji gazów cieplarnianych o 12 procent w stosunku do poziomu z roku 1990. Cel ten ma być osiągnięty do 2020 roku. Aktualny poziom redukcji w Norwegii to jednak dopiero 2,4 procent.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

SSB: Utslippene av klimagasser falt markant i 2017 (Magnus Blaker)

