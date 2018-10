Erna Solberg: – Hareide tworzy karykaturę prawicy

Premier Erna Solberg uważa, że lider KrF Knut Arild Hareide tworzy karykaturę prawicy i jeśli obali rząd, podważy on zaufanie do całego systemu politycznego.

Los mniejszościowego rządu Erny Solberg rozstrzygnie się w nadchodzących tygodniach. Wszystko za sprawą krajowego zjazdu Chrześcijańskiej Partii Ludowej (KrF), na którym partyjni delegaci zadecydują, czy ich ugrupowanie wciąż będzie wspierać dzisiejszy centroprawicowy rząd, czy rozpocznie współpracę z partiami zasiadającymi po lewej stronie norweskiej sceny politycznej. Co istotne, lider KrF - Knut Arild Hareide nie kryje ostatnimi czasy, że zdecydowanie bliżej mu politycznie do partii lewicowych.

Premier norweskiego rządu, w wywiadzie udzielonym gazecie Dagens Næringsliv, ostro zaatakowała Knuta Arild Hareide i skrytykowała jego niespodziewany zwrot ku lewej części sceny politycznej.

Erna Solber stwierdziła, że jest już zmęczona słuchaniem wypowiedzi Knuta Hareide o tym, jak ciepła i solidarna jest norweska lewica – w przeciwieństwie do centroprawicowych partii rządowych Høyre, Partii Postępu i Venstre.

– Kiedy Knut Arild zaprasza do debaty na temat przyzwoitości i cały czas mówi o tym, co jest moralne a co nie, co w rzeczywistości powoduje polaryzację tej debaty. Tworzy też swego rodzaju wyścig w „byciu bardziej moralnym”. Wielu polityków po prawej stronie sceny politycznej reaguje na taką retorykę. Uważam, że norweskie społeczeństwo stało się w ostatnich latach cieplejsze w stosunku do zagrożonych i wykluczonych grup społecznych właśnie z tego powodu, że nasz rząd ma pragmatyczne podejście do stosowanych rozwiązań, mówi Solberg.

– Żonglowanie zaufaniem wyborców

Solberg uważa, że zwrot w lewo, jakiego dokonuje KrF, może podważyć zaufanie wyborców do systemu politycznego.

Premier obawia się bowiem, że polityka może zostać uznana za grę. Solberg dodała, że nie będzie drogi powrotnej, jeśli KrF zdecyduje się współpracować z Partią Pracy.

- Solberg jest w błędzie

Knut Arild Hareide mówi w swoim komentarzu, że Erna Solberg jest w błędzie.

- W zeszłym roku wyborcy wybrali parlamentarną większość, która nie chce Partii Postępu (Frp) w rządzie. Zatem gabinet Erny Solberg jest rządem mniejszościowym. Żałuję, że premier wolała współpracować z Frp niż z KrF, ale respektuję jej wybór. Rozumiem, że Solberg nie chce rządu opartego na centrum sceny politycznej. Myślę, że rząd Chrześcijańskiej Partii Ludowej (KrF), Partii Centrum (Sp) i Partii Pracy (Ap) byłby lepszym rozwiązaniem dla regionów, rodzin, rolnictwa, walki z ubóstwem i wartości chrześcijańskich.

