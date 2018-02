Fatalny start na giełdzie w Oslo

Dramatyczne spadki na światowych rynkach uderzyły w norweski rynek papierów wartościowych.

Gwałtowne spadki zanotowane w USA i na rynkach Azji odcisnęły swoje piętno również na notowaniach giełdy w Oslo. W pierwszych minutach dzisiejszej sesji indeks główny spadł aż o 3,86 procent do wartości 772,03 pkt.

Po 20 minutach handlu indeks notował spadek na poziomie 2,5 procent i zatrzymał się przy wartości 783 punktów.

Tak gwałtowne spadki to bezpośrednia konsekwencja wczorajszego zamknięcia amerykańskiej giełdy i dzisiejszej kontynuacji spadków na rynkach azjatyckich.

Na giełdzie w Nowym Jorku odnotowano wczoraj jeden z największych dziennych spadków notowań indexu Dow Jones w całej jej historii. Index ten stracił w poniedziałek 4,6 procent, co oznacza że jego wartość spadła poniżej psychologicznej bariery 25.000 pkt.

Czerwony kolor notowań króluje również w Azji. Dziś rano giełda w Tokio spadła o 4,8 procent, podczas gdy w Hong Kongu zanotowano spadki na poziomie 5 procent.

Gwałtowny spadek wartości korony

W krótkim czasie poniedziałkowych notowań gwałtowny spadek zanotowała również norweska korona. W ciągu jednej godziny (pomiędzy 15.00 a 16.00) kurs euro w stosunku do korony wzrósł z 9,61 do 9,67 koron, a cena dolara amerykańskiego wzrosła z 7,71 do poziomu 7,79 NOK.

Na fatalne notowania norweskiej waluty wpłynęły niewątpliwie spadki cen ropy (o dwa dolary za baryłkę od piątku zeszłego tygodnia) oraz opublikowane w poniedziałek i najgorsze od dziesięciu lat, styczniowe dane dotyczące norweskiego rynku nieruchomości.

