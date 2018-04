Frp zainspirowane duńską polityką imigracyjną

Partia Postępu zainspirowana jest duńskimi rozwiązaniami w zakresie polityki imigracyjnej. Partia chce zaostrzenia polityki norweskiej, aby zapobiec powstawaniu gett.

– Zamierzamy przyjrzeć się duńskim rozwiązaniom bliżej i niewątpliwie zaproponujemy wdrożenie niektórych z nich w Norwegii, powiedział w rozmowie z Aftenposten Jon Helgheim, rzecznik ds. polityki imigracyjnej Frp.

Wśród analizowanych propozycji są m.in.: obowiązkowy test językowy dla czterolatków, wstrzymanie osiedlania się imigrantów w tzw. «obszarach wrażliwych» (czyli szczególnie zagrożonych tworzeniem się gett) oraz obcięcie państwowych świadczeń socjalnych z Urzędu Pracy NAV dla imigrantów, którzy w ciągu pięciu lat nie nauczyli się języka norweskiego.

Helgheim uważa jednak, że aktualnie najważniejszą rzeczą jest zmniejszenie liczby uchodźców przybywających do Norwegii. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze mogłyby być wówczas przekazane na pomoc uchodźcom przebywającym poza granicami Norwegii.

Partia Postępu z Oslo wysłała w środę uchwałę na krajowy zjazd Frp, który odbędzie się w ten weekend w Gardermoen. W uchwale tej rada okręgu wnioskuje, aby zgromadzenie krajowe zobowiązało grupę parlamentarną ugrupowania do przeprowadzenia analiz duńskich inicjatyw w zakresie polityki imigracyjnej oraz do kontynuacji prac prowadzących do wdrożenia najlepszych rozwiązań w Norwegii.

