Gorący spór o publiczną toaletę za 3,75 miliona koron: - Szalone priorytety

Przedstawiciele norweskiego Zarządu Dróg twierdzą, że "złota toaleta" na wyspie Senja zwiększa ruch turystyczny. - To szaleństwo, uważa Gunnar Stavrum.

W czwartkowym odcinku programu «Debata» w telewizji NRK poruszono tym razem temat wydatkowania publicznych pieniędzy. Gospodarz programu Fredrik Solvang rozpoczął debatę dyskusją o tzw. «złotej ubikacji» (gulldassen), która wybudowana została na wyspie Senja. Ta przydrożna, publiczna toaleta, pokryta błyszczącymi mosiężnymi płytkami kosztowała 3,75 miliona koron.

Per Ritzler, osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami w Oddziale Dróg Turystycznych Norweskiego Zarządu Dróg argumentował, że „złota ubikacja zwiększa ruch turystyczny na wyspie Senja.

Per Ritzler, osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami w Oddziale Dróg Turystycznych Norweskiego Zarządu Dróg.

- To coś więcej niż przydrożna toaleta. To lokalna inicjatywa i część naszego programu rozwoju turystyki. Staramy się przyciągnąć do naszego regionu jak najwięcej zagranicznych turystów. Ritzler odsyła również do przykładu firm zlokalizowanych wzdłuż dróg turystycznych Rondane i Varanger, których wyniki finansowe gwałtownie się poprawiły - po zrealizowaniu inwestycji w atrakcje skierowane do zmotoryzowanych turystów.

Gunnar Stavrum, redaktor naczelny Nettavisen i przewodniczący kapituły przyznającej coroczne nagrody „Marnotrawstwo Roku”, niespecjalnie wierzy, że „złota ubikacja” poprawia atrakcyjność regionu.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

- Gmina Berg na wyspie Senja, która wykazuje straty finansowe przez wiele lat z rzędu, i w której zadłużenie w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrosło o 50 procent, za priorytet uważa inwestycję prawie czterech milionów koron w przydrożną toaletę. Myślę, że to wyrzucanie pieniędzy przez okno, stwierdził Stavrum.

Przeczytaj także: NAV laureatem nagrody "Marnotrawstwo Roku 2017"

Pieniądze są zarezerwowane

Dyskusja nad „złotą ubikacją” nie jest nowa. Toaleta, której metr kwadratowy kosztuje około 300.000 koron, od dawna wywołuje wśród mieszkańców mieszane uczucia.

ZŁOTA UBIKACJA: Wykonawca Egild Jagersten podziwia efekt swojej pracy: przydrożną "złotą" toaletę publiczną za 3,75 miliona koron.

Nie jest jednak tak, że pieniądze zainwestowane w złotą toaletę” można było wydać inaczej…

- Pieniądze te otrzymaliśmy z budżetu państwa w celu stworzenia spektakularnych budowli i dekoracji wzdłuż odcinków dróg, którym nadano status narodowych dróg turystycznych (National Tourist Road). Nie mogliśmy przeznaczyć tych pieniędzy na inne cele – na przykład na położenie nowej nawierzchni, powiedział w 2014 roku Hugo Fagermo z Zarządu Dróg Publicznych w rozmowie z portalem Nordlys.

- Szalone priorytety

Stavrum podkreśla, że ani Ritzler ani Zarząd Dróg nie ponoszą winy za wydawanie publicznych pieniędzy na złote toalety. Problem jest z priorytetami polityków.

Gunnar Stavrum - redaktor naczelny Nettavisen.

- Codziennie widzę problemy w instytucjach publicznych. Widzę starszych ludzi, którzy nie otrzymują należytej pomocy, widzę przedszkola bez wystarczającej liczby opiekunów, widzę niedoinwestowanie i zły stan dróg. Dlatego wydawanie takich pieniędzy na złote toalety to dla mnie szaleństwo, mówi Stavrum i kontynuuje:

- Moim zdaniem politycy mają szalone priorytety. Ludzie umierają bo nie stać ich na drogie leki, a państwo odmawia ich refundacji. Przy ustalaniu priorytetów każdą koronę trzeba obejrzeć kilka razy. Ostateczne wydanie jej na «złotą ubikację» to przesada.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Het debatt om gulldass til 3,75 millioner kroner: - En vanvittig prioritering

Mest sett siste uken