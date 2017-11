Grecja odmawiają przyjmowania uchodźców z Norwegii

Norwegia prosi ogarniętą kryzysem uchodźczym Grecję o ponowne przyjęcie 39 uchodźców wydalonych przez norweskie władze.

Greckie władze ujawniły dla Nettavisen, że otrzymali dotychczas 39 wniosków z Norwegii dotyczących ponownego przyjęcia uchodźców starających się o azyl. Sprawa dotyczy uchodźców, których wnioski azylowe zostały rozpatrzone przez norweskie władze negatywnie. Strona norweska w negocjacjach z Atenami powołuje się na zapisy zawarte w tzw. Konwencji Dublińskiej.

- Brak pojemności

Urzędnik greckich władz imigracyjnych, Andreas Doulos w mailu do Nettavisen nie podaje powodów, dla których Grecja odrzuca prośby norweskich władz, powołujących się na zapisy Konwencji Dublińskiej. Jednak anonimowe greckie źródło poinformowało jesienią gazetę The Times, że Grecja nie ma już możliwości ani pojemnośc,i aby realizować postanowienia Konwencji i przyjmować powrotnie imigrantów odsyłanych z innych krajów europejskich.

- Przyjęcie powrotne wszystkich imigrantów odsyłanych z Niemiec i innych krajów byłoby dla Grecji tragiczne w skutkach. Już dzisiaj musimy poradzić sobie z 60.000 uchodźców i imigrantów, którzy przybyli na greckie plaże, brzmiała informacja przekazana dla The Times.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Konwencja Dublińska wraz z kolejnymi jej poprawkami stanowi, że uchodźcy mogą się starać o azyl polityczny wyłącznie w jednym kraju. Członkami tej konwencji są wszystkie kraje UE oraz Norwegia, Islandia, Szwajcaria i Lichtenstein. Wg Konwencji uchodźca składa podanie o azyl w pierwszym kraju, do którego trafił. Oznacza to, że jeżeli uchodźca dotarł do wybrzeży Europy np. w Grecji, a potem przedostał się do Norwegii, wówczas Norwegia ma prawo i obowiązek odesłać go z powrotem do Grecji.

Krytycy postanowień Konwencji wskazują już od dawna, że umowa została podpisana wiele lat temu, w zupełnie innych okolicznościach, a porozumienie zawarte w Dublinie nie uwzględniało pojawienia się tak napiętej i trudnej sytuacji, jaką mamy w Europie w dniu dzisiejszym.

Przeczytaj ten artykuł po norwesku - "Nekter Norge å sende asylsøkere tilbake" - autor: Thomas Paust

Mest sett siste uken