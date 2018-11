Islamista Arfan Bhatti otrzyma od państwa prawie 120.000 odszkodowania

Państwo skazane zostało na wypłatę islamiście Afranowi Bhatti łącznie blisko 120.000 koron. Na kwotę tę składają się zadośćuczynienie i zwrot kosztów sądowych.

Na sali rozpraw Sądu Rejonowego w Oslo Bhatti przekonywał, że był on niesłusznie prześladowany przez policję i policyjne służby wywiadowcze PST. W pozwie przeciwko Norwegii domagał się on wielomilionowej rekompensaty za utratę zarobków w przeszłości, ale także za utracone dochody w przyszłości. Twierdził on bowiem, że nie może dostać pracy z powodu piętna odciśniętego przez sprawę dotyczącą jego działalności terrorystycznej. Ponadto żądał on odszkodowania za straty pozafinansowe.

W wyroku islamiście przyznano ostatecznie 47.600 zadośćuczynienia za poniesione szkody i 70.245 koron kosztów sądowych. Sąd unie uznał za zasadne wypłacenie Batthiemu odszkodowania za utracone zarobki.

Afran Bhatti (41) jest zadeklarowanym islamistą, skazanym wielokrotnie za groźby, wymuszenia i przemoc. W kilku przypadkach został on jednak uniewinniony, w tym w sprawie dotyczącej planowania przez niego aktów terroru.

W uzasadnieniu do wyroku sąd stwierdził, że problemy ze znalezieniem pracy i negatywny wizerunek Bhattiego to również efekt jego kryminalnej przeszłości i spraw karnych, w których został on rzeczywiście skazany.

Odrzucone roszczenia

Podstawą roszczeń był fakt, że Bhatti został uniewinniony od zarzutów działalności terrorystycznej i usiłowania morderstwa - po spędzeniu przez niego 1036 dni w areszcie.

Bhatti zażądał w związku z tym odszkodowania za nieuzasadniony pobyt w zakładzie karnym i utratę możliwości zarobkowania.

Państwo odrzuciło oba roszczenia argumentując, że Bhatti powinien podziękować samemu sobie za tak długi pobyt w areszcie.

Ostatecznie sąd przyznał islamiście odszkodowanie w wysokości 44.000 koron za bezpodstawne przedłużenie aresztu o 110 dni.

Dodatkowo Bhatii otrzyma 3.600 koron za aresztowanie go i osadzenie w areszcie w roku 2012. Sprawa ta (dotycząca naruszenia ustawy o broni) została ostatecznie umorzona, a mężczyzna został zwolniony z aresztu po ponad miesiącu.

