Islamista Arfan Bhatti pozywa Norwegię

Ekstremista uważa, że ​​jest bezprawnie prześladowany przez policję. W październiku spotka się w sądzie z prawnikami reprezentującymi Norwegię.

OSLO (Nettavisen): 15. października jeden z najbardziej głośnych i zadeklarowanych norweskich islamistów spotka się w sądzie z prawnikami reprezentującymi Norwegię.

W ciągu ostatnich dwunastu lat 40 letni ekstremista był kilkakrotnie aresztowany i oskarżany. Był on również wielokrotnie skazany, w tym za groźby, wymuszenia i przemoc. Stawiane mu były również zarzuty w sprawach związanych z działalnością terrorystyczną.

Bhatti został również kilkakrotnie uniewinniony, w tym w sprawie dotyczącej planowania zamachu terrorystycznego. Dzisiaj islamista uważa się za prześladowanego przez policję w Oslo oraz przez Policyjną Służbę Bezpieczeństwa (PST).

- Pieniądze nie mają dla mnie żadnego znaczenia. Chodzi o sprawy zasadnicze takie jak odpowiedzialność, jaką ponoszą władze za bezpodstawne ściganie mnie, powiedział Bhatti w rozmowie z Nettavisen.

Przedłużony areszt

Arfan Bhatti jest doskonale znany norweskiemu wymiarowi sprawiedliwości, a po raz pierwszy zatrzymany został przez policję jako 13-latek.

Wiele lat później, w dniu 19. września 2006 roku został on aresztowany i oskarżony o współudział w strzelaninie pod synagogową w Oslo. W sprawie tej został on uniewinniony (w 2010 roku), a ówczesne przedłużenie zasądzonego wobec niego aresztu (o 27 dni) stanowi teraz m.in. jedną z podstaw, jaką islamista wykorzystał w pozwie przeciwko Norwegii.

Zadośćuczynienie w wysokości 4.500 koron

Bhatti złożył wnioski o przyznanie mu odszkodowania już w dwóch przypadkach. Jak wynika z nieupublicznionych dokumentów, do których dotarła Nettavisen, ekstremista otrzymał zadośćuczynienie w wysokości 4.500 koron, przyznane mu przez Norweski Urząd do Spraw Cywilnych (Statens sivilrettsforvaltning).

Arfan Bhatti uważa jednak, że kwota ta jest niewystarczająca i kieruje sprawę przeciwko Norwegii na drogę sądową.

- Nawet służby PST uważały, że Bhatti powinien otrzymać odszkodowanie i musi być traktowany jak inni oskarżani. Fakt, że urzędy państwowe odrzucają nasze wnioski zmusza nas do udania się z roszczeniami do sądu. Nie chodzi nam o same pieniądze, ale o przyznanie przez wymiar sprawiedliwości, że popełniono błąd, powiedział dziennikarzowi Nettavisen adwokat Bhattiego John Christian Elden.

Powodem, dla którego Bhatti nie otrzymał większej rekompensaty, jest według władz jego odmowa składania wyjaśnień w wielu sprawach, w których stawiano mu zarzuty. W ten sposób Bhatti sam przyczyniał się do przedłużania się dotyczących go postępowań i zmuszał sąd do wykonywania dodatkowych czynności związanych z wyjaśnianiem spraw.

Islamisten Arfan Bhatti saksøker staten Norge (FaridIghoubah)

