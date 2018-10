Jak wpłynie nowy budżet na zasobność naszych kieszeni?

Co nowy budżet przyniesie zwykłym mieszkańcom Norwegii? Zapłacimy większy podatek, czy może jednak mniejszy? Teraz możemy się wstępnie temu przyjrzeć.

Dziennikarze Nettavisen, we współpracy z ekspertem ekonomistą Rune Pedersenem z portalu smartepenger.no, przyjrzeli się rządowej propozycji budżetu na 2019 rok i postarali się odpowiedzieć na niektóre z tych pytań.

Jakie podatki od osób fizycznych?

Około 87 procent podatników zapłaci mniejszy lub niezmieniony podatek, podczas gdy 13 procent zapłaci do kasy państwowej więcej.

Zarabiasz pomiędzy 150.000 a 600.000 koron rocznie – zapłacisz mniej podatku o 200-300 NOK rocznie.

Zarobki na poziomie 600.000 - 750.000 oznaczają niższe podatki o 400 koron.

Jeśli zarabiasz pomiędzy 750.000 – 1.000.000, obniżka wyniesie 700 koron rocznie.

Zarabiający w okolicach jednego miliona i nieco powyżej mogą liczyć na roczne obciążenie niższe o 1.200 NOK.

Pewna grupa podatników może się spodziewać wzrostu podatku o ponad 2.000 koron rocznie. Są to osoby uzyskujące średnio roczny dochód brutto na poziomie 1,7 miliona. Średnia podwyżka wyniesie w tej grupie 8.800 NOK rocznie.

Tańsze loty w Norwegii i Europie

Rząd zamierza obniżyć podatek naliczany w lotniczym ruchu pasażerskim w Europie. Loty międzykontynentalne będą jednak droższe.

Niższy rachunek za energię

Obniżony zostanie podatek za energię elektryczną. Przy rocznym zużyciu 20 000 kWh obciążenie podatkowe będzie niższe o około 190 koron.

Droższy alkohol i wyroby tytoniowe

Rząd podwyższa w przyszłym roku akcyzę na używki. Podatek od alkoholu podniesiony zostaje zgodnie ze wzrostem cen detalicznych (inflacją) - czyli o 1,5 procent. Akcyza na wyroby tytoniowe wrasta nieco bardziej niż wskazywałby na to ogólny wzrost cen na rynku.

Droższa benzyna i olej napędowy

Akcyza za benzynę wzrośnie z 5,17 do 5,25 koron na jednym litrze. Opłaty za olej napędowy wrastają z 3,75 do 3,81 koron/litr. Podatek za biodiesel podrożeje z 3,75 do 3,81 NOK/litr.

Niezmienione opłaty za handel w Internecie

Utrzymane zostanie zatem zwolnienie z podatku VAT za zakupy dokonane w Internecie – do wartości zakupów 350 koron .

Tańsze napoje gazowane i słodycze

Wprowadzona w tym roku podwyżka podatku na cukier zostaje wycofana.

Opłata za pierwszą rejestrację samochodu - niezmieniona

Znaczny wzrost opłat za rejestrację samochodów czeka nas nie wcześniej niż 2020 roku. Wówczas to opłaty mogą mają być już wyliczane na podstawie nowych zasad – na podstawie metody WLTP.

Nie oznacza to że ceny w ogóle nie wzrosną. Jednorazowa opłata rejestracyjna zostanie podniesiona w przyszłym roku o 1,5 procent – a więc o poziom inflacji notowanej w Norwegii.

Nowy podatek od napiwków

Od nowego roku wprowadzony zostanie nowy typ podatku od dochodów z napiwków.

Do tego roku około 122.000 pracowników w barach, restauracjach i hotelach musiało we własnym zakresie zgłaszać do Urzędu Skarbowego dochody uzyskiwane w ramach napiwków. Zgodnie z nową propozycją rządu, od stycznia 2019 roku obowiązywać będą nowe zasady.

Zmiany zakładają, że to pracodawca zobowiązany będzie do: zgłaszania wpływów z podatków swoich pracowników, zaliczania ich w poczet dochodów pracowników i pobierania zaliczek na poczet podatku od tych dochodów.

Wzrasta abonament RTV (NRK-lisensen)

Licencja za NRK czyli norweski abonament radiowo-telewizyjny wzrasta z poziomu 2970,24 koron do 3031,24 NOK – wzrost o 2,9 procent.

Niższy maksymalny podatek od nieruchomości

Maksymalna stawka podatku od nieruchomości zredukowana ma zostać z 7 do 5 promili wartości nieruchomości.

