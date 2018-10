Kolejne osuwiska na górze Veslemannen

We wtorek wieczorem odnotowano zwiększoną aktywność przemieszczania się mas górskich oraz stwierdzono wiele dużych osuwisk na górze Veslemannen.

Norweska Dyrekcja ds. Zasobów Wodnych i Energii NVE ponownie podniosły poziom zagrożenia na czerwony. We wtorek wieczorem ewakuowano okolicznych mieszkańców, a z góry nadal dochodzą raporty o obsuwaniu się skał i głazów.

- W ciągu ostatnich godzin słyszałem odgłosy spadających kamieni i głazów z częstotliwością co 5-10 minut – powiedział w rozmowie z NRK, mieszkający w dolinie góry Mannen, Kolbjørn Horgheim.

NVE potwierdza również wysoką aktywność w okolicznych pasmach górskich.

- Obrona Cywilna zameldowała o odnotowaniu siedmiu lawin w krótkim okresie czasu, mówi Einar Anda – geolog z NVA.

- Z powodu zagrożenia lawinowego oraz odnotowanych ruchów skalnych w obszarze górskim powyżej Lyngheim w Romsdal zarządzono zakaz poruszania się oraz przebywania w tym regionie – informacja przekazana została przez policję w Møre og Romsdal we wtorek po południu. Zakaz wydano natychmiast po podniesieniu stopnia zagrożenia przez NVE dla górskiego obszaru w gminie Rauma - najpierw do pomarańczowego, a następnie do czerwonego.

Szybkość wzrasta

Linia kolejowa pomiędzy Dombås i Åndalsnes jest również zamknięta z powodu zagrożenia osuwiskowego.

W poprzednich dniach ruchy w paśmie górskim były stabilne, około 10 centymetrów dziennie w górnej strefie pasma i 1-1,5 centymetra dziennie w dolnej części czołowej. W górach leży dużo śniegu i jest stosunkowo zimno.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

- Ostatnio jednak doszło do ocieplenia i zaczął padać deszcz. Jedocześnie ruchy w górnej części góry przyspieszyły do ok. 20 cm na dobę oraz do 1-3 cm w części dolnej. Niektóre mniejsze sekcje w środkowej części góry również wykazują zwiększoną aktywność - mówi geolog z NVE Ingrid Skrede.

Dziesiąta ewakuacja

Do północy we wtorek odnotowano 13-20 milimetrów opadów deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Prognozy na najbliższe dni wskazują dodatnie temperatury. Opady oraz dodatnie temperatury mogą doprowadzić do zwiększonego napływu wody, co w efekcie może spowodować dalszy wzrostu ruchu mas skalnych w obserwowanym rejonie - podaje NVE.

Veslemannen jest stosunkowo niewielką, lecz bardzo aktywną częścią niestabilnego pasma górskiego Mannen w Romsdalen. Veslemannen ma objętość 120.000-180.000 metrów sześciennych, co stanowi około jednego procenta całkowitej objętości pasma Mannen.

Niebezpieczeństwo wynikające ze zagrożenia osuwiskiem doprowadziło w ostatnich latach do kilkukrotnej ewakuacji okolicznych mieszkańców. Wtorkowa ewakuacja jest piątą w tym roku, a dziesiątą od 2014 roku.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Flere ras fra Veslemannen (NTB)

Mest sett siste uken