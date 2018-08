Konsewencje zmiany systemu opłat drogowych

Większa liczba bramek i wyższe stawki znacznie ograniczą ruch samochodowy w Oslo.

Od 1. marca 2019 w Oslo działać będzie łącznie 84 automatycznych bramek poboru opłat drogowych. Wzrost kosztów podróży wpłynie na ograniczenie ruchu oraz zmniejszenie korków na wjazdach i wyjazdach z miasta, pisze gazeta Motor.

Nie tylko stawki wzrosną

Aktualnie w stolicy Norwegii działa 31 bramek. Dodatkowo powstanie wkrótce 53 nowych punktów naliczania opłat. Wszystkie bramki podzielone zostaną na trzy strefy wokół Oslo. Pierwszy, zewnętrzny pierścień otoczy miasto na granicy gminy, drugi to istniejący dzisiaj przy wjeździe do samego miasta tzw. Osloringen, trzeci i najbardziej wewnętrzny naliczać będzie opłaty na granicy centralnych obszarów Oslo.

Firma konsultingowa Cowi wykonała na zlecenie Zarządu dróg obliczenia, w jaki sposób nowy system bramek drogowych wpłynie na ruch drogowy w stolicy Norwegii.

Po wprowadzeniu nowych opłat natężenie ruchu samochodowego znacznie spadnie, czytamy w raporcie przygotowanym przez Cowi.

Partia Zielonych tryumfuje

Partia Zielonych (MDG) współtworząca radę miasta i gminy Oslo tryumfuje.

- Zielona polityka działa! W przyszłym roku będzie więcej bramek oraz zwiększone zostaną stawki opłat. To doprowadzi do ok. 11 procentowej redukcji ruchu samochodowego, twierdzą specjaliści. To oznacza mniej emisji, czystsze powietrze i mniejsze korki, pisze na Facebooku zajmująca się środowiskiem i transportem w gminie - Lan Marie Berg.

Konsultanci z Cowi wyliczyli, że w godzinach szczytu natężenie ruchu na całym obszarze spadnie o 16 procent. Średnia dobowa to redukcja o 11 procent.

Przypomnijmy, że przejazd w obie strony na trasie Oslo centrum - Akershus w godzinach szczytu kosztować będzie: 131 koron dla samochodów z silnikiem Diesla, 118 koron dla aut benzynowych i 46 koron dla samochodów elektrycznych.

CENY OD 01.03.2019: Przejechanie trzech linii bramek w godzinach szczytu kosztować będzie 80 koron (29+22+29). Dwie linie pobierać będą opłaty w obie strony (tovegs), tak więc wyjechanie z Oslo będzie również kosztować.

Mniejsze korki

Badacz Lasse Fridstrøm z Instytutu Ekonomii Transportu mówi w rozmowie z Nettavisen, że nie wiadomo jak bardzo należy zredukować ruch, aby korki zniknęły.

- Wiemy, że problemy są szczególnie widoczne gdy osiągamy limit pojemności drogi. Oznacza to, że nawet nieznaczne zmniejszenie ruchu, tylko o 5-10%, może znacznie zmniejszyć zatory, mówi.

- Zbyt mało wiemy na temat tolerancji kierowców na podwyżki opłat. Dlatego potrzebne są dalsze badania. Nie wiemy dokładnie jaką cenę możemy nazwać społecznie i ekonomicznie właściwą, mówi w rozmowie z gazetą Motor drugi naukowiec z tego samego Instytutu - Harald Minken.

REDUKCJA RUCHU: Na mapie zaznaczono oszacowany, procentowy spadek natężenia ruchu samochodowego w poszczególnych rejonach miasta i gminy Oslo.

Nie uderzy w najbiedniejszych

Czy kiedy jedni kierowcy zostawią swoje auta w domach z powodu wzrostu opłat nie będzie tak, że inni będą jeździli więcej korzystając z mniejszych korków?

- Osoby bogatsze i nie przejmujące się wzrostem opłat rzeczywiście mogą zacząć jeździć więcej. Interesujący w tym wszystkim będzie końcowy efekt netto, mówi Fridstrøm i dodaje:

- Trudno przewidzieć, czy wyższe opłaty dotkną w szczególności najbiedniejszych. Osoby jeżdżące każdego dnia samochodem do Oslo w czasie porannego szczytu nie należą do najbiedniejszych ludzi w kraju, konstatuje.

W swoim komentarzu na Facebooku Lan Marie Berg wskazuje, że wzrost kosztów powinien przynieść korzyści tym, którzy mają napięte budżety.

"Jest to również dobre rozwiązanie dla tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na posiadanie lub codzienne użytkowanie samochodu. Większość pieniędzy pochodzących z opłat drogowych przeznaczonych zostanie na rozwój i poprawę transportu publicznego, a to w efekcie pozwoli podróżować łatwiej i taniej”, pisze.

