Kontrowersyjne wakacje ministra rybołówstwa

Minister rybołówstwa Per Sandberg przyznał, że postąpił nieostrożnie nie przestrzegając zasad bezpieczeństwa związanych z jego wakacyjną wyprawą do Iranu.

Lawina krytyki spadła na ministra rybołówstwa Pera Sandberga (Frp), kiedy ten wybrał się tego lata w kontrowersyjną, wakacyjną podróż do Iranu – kraju powszechnie znanego jako miejsce nieprzestrzegania podstawowych praw człowieka.

Co prawda nie tylko w Iranie nie przestrzega się praw człowieka, ale to właśnie Iran plasuje się w światowej czołówce krajów, które wobec swoich obywali stosują najbardziej brutalne i nieludzkie kary.

Kamienowanie, amputacje, chłosta, okaleczanie i publiczne wieszanie to tylko przykłady okrutnych kar stosowanych wobec obywateli tego kraju.

- Szczerze polecam wakacyjne wycieczki do Iranu, powiedział w poniedziałek Sandberg w programie telewizyjnym Dagsnytt Atten.

W całej sprawie nie chodzi jednak bynajmniej tylko o wątpliwości związane z łamaniem praw człowieka przez władze tego kraju.

Per Sandberg wyjechał do Iranu ze swoim służbowym telefonem. Gazeta Dagbladet pisze, że na telefonie zainstalowany był rządowy system zarządzania pracą i zadaniami, którymi zajmują się członkowie gabinetu Erny Solberg. Sandberg poinformował, że telefon schowany był w bagażu przez większą część podróży.

- Telefon służbowy, z którym minister był w Iranie miał zainstalowany system zarządzania pracą rządu, potwierdził szef ds. komunikacji Martine Røiseland w wiadomości e-mail przesłanej do redakcji Dagbladet.

Były szef norweskich służb wywiadowczych Kjell Grandhagen jest przekonany, że irańskie władze zhakowały telefon Sandberga.

– Władze Iranu wiedziały o przyjeździe norweskiego ministra i dysponują zaawansowaną technologią wywiadowczą pozwalającą im włamać się do ministerialnego telefonu, powiedział Grandhagen zaproszony przez NRK do programu Dagsrevyen.

Były szef norweskich służb wywiadowczych Kjell Grandhagen.

– W telefonie Sandberg miał wiele informacji. Obcy wywiad mógł się zainteresować całą siecią kontaktów ministra, numerami telefonów, adresami e-mail, kalendarzem, pocztą i wiadomościami oraz całą jego aktywnością w Internecie, podkreślił Grandhagen.

– Per Sandberg złamał obowiązujące zasady bezpieczeństwa. Rozmawiałam już z nim na temat tej podróży. Powinien poinformować nas wcześniej o swoim wyjeździe, a pierwszą informację o swoim pobycie wysłał dopiero drugiego dnia wycieczki, powiedziała premier Erna Solberg (H) o wyprawie ministra do Iranu.

Również sam minister Sandberg przyznał w końcu, że jego podróż była w dużej mierze ryzykowna.

- Zawsze ważnym jest, aby przestrzegać obowiązujących rutyn bezpieczeństwa. Ja postąpiłem niezgodnie z obowiązującymi standardami i zasadami. To dla mnie nauczka na przyszłość, napisał Per Sandberg w wiadomości e-mail wysłanej w czwartek do redakcji gazety VG.

