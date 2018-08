Kraj NATO największym źródłem uchodźców przybywających do Norwegii

Jeszcze niedawno uchodźcy dostawali się do Europy wędrując przez Turcję. Dzisiaj to obywatele Turcji uciekają ze swojego kraju.

Istnieje powszechna zgoda co do tego, że Turcja skutecznie zatrzymała wielki przepływ uchodźców do Europy. Stało się to możliwe po podpisaniu w 2016 roku przez UE i Turcję umowy o deportacjach imigrantów, którym odmówiono azylu w krajach unijnych.

Jednak po ponad dwóch latach po podpisaniu tego porozumienia, Turcja przestała być co prawda krajem tranzytowym dla rzeszy uchodźców m.in. z Syrii, ale sama stała się krajem, z którego uciekają jego mieszkańcy.

Większość ubiegających się o azyl jest z Turcji

Według danych Urzędu Imigracyjnego UDI, w 2016 Turcja plasowała się na 10. miejscu pod względem liczby osób ubiegających się o azyl w Norwegii.

W 2017 roku kraj ten „wskoczył” na 3. miejsce listy (po Syrii i Erytrei), a na podstawie tegorocznych danych Turcja plasuje się już na pierwszym miejscu – z większą liczbą wnioskujących o azyl niż Syria i Erytrea razem wzięte.

- Biorąc pod uwagę znaczną liczbę osób przybyłych z Turcji i ubiegających się o azyl w Norwegii, UDI postanowiło wstrzymać się z dalszym rozpatrywaniem ich wniosków. Przeprowadzone zostaną dalsze dochodzenia oraz przyjrzymy się praktykom stosowanym przez inne kraje europejskie, powiedział w czerwcu dyrektor UDI Frode Forfang.

W praktyce oznacza to, że wszyscy Turcy, którzy przybyli do Norwegii po okresie wiosennym, nie otrzymają odpowiedzi na swoje wnioski przed przyszłym rokiem.

Jak to możliwe, że kraj, z którym Norwegia ściśle współpracuje w ramach polityki bezpieczeństwa, może być miejscem, z którego pochodzi obecnie tak wielu uchodźców?

Dlaczego tak się dzieje

Jest dzisiaj oczywiste, że wielu mieszkańców Turcji stało się ofiarami prześladowań w związku z nieudaną próbą zamachu stanu, przeprowadzoną w 2016 roku przez zwolenników Fethullaha Gülena. Prześladowania te dotyczą właśnie osób oskarżanych przez władze w Ankarze o przynależność do tzw. „Ruchu Gülena”.

- Jest to sytuacja w Europie, o której nie mówi się głośno. Wszyscy płacimy polityczną cenę za nasze uzależnienie od prezydenta Turcji Erdogana w kwestii kryzysu migracyjnego, twierdzi Ann-Magrit Austenå - szefowa norweskiej organizacji dla osób starających się o azyl NOAS.

- Do dnia 16 sierpnia przybyło w tym roku do Norwegii już 494 Turków. Są to często całe rodziny, a 341 osób z nich to dzieci, mówi Austenå.

Uchodźcy z Turcji nie muszą przekraczać Morza Śródziemnego. Zwykłym sposobem dotarcia do Norwegii jest dla nich przekroczenie granicy z Grecją i dalsza podróż samolotem z wykorzystaniem swoich prawdziwych dokumentów tożsamości.

Większość otrzymywała azyl

Ciężkie więzienia i tortury są w Turcji dość częstymi represjami wobec przeciwników politycznych.

- Dotychczas duża większość starających się o azyl otrzymywała prawo pobytu w Norwegii. Odesłanie ich do kraju byłoby bowiem niezgodne z Europejską Konwencją Praw Człowieka, gdyż równałoby się z narażeniem ich na kary więzienia i tortury, mówi Austenå.

Światełko w tunelu

NOAS ma jednak nadzieję, że niedawne wybory w Turcji mogą być swego rodzaju punktem zwrotnym w całej tej sytuacji.

- Po wyborach tego lata Erdogan uzyskał dodatkową władzę, a następnie zlikwidował stan wyjątkowy, który obowiązywał dwa lata po próbie zamachu stanu. Nie wiemy jednak czy poprawi to aktualną sytuację. Czas pokaże, dodaje Austenå.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Et Nato-land topper nå asyl-tilstrømmingen til Norge (Magnus Blaker)

