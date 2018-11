KrF domaga się zmniejszenia bezcłowego limitu towarów

Jeśli KrF przeforsuje propozycję obniżenia kwot wolnych od opłat celnych, Avinor straci setki milionów koron przychodów, a to doprowadzi to do podniesienia opłat za podróże samolotami, informuje operator sklepów wolnocłowych - Travel Retail Norway. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)