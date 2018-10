Lider KrF Knut Arild Hareide otwarty na współpracę z socjalistami

Lider Chrześcijańskiej Patii Ludowej (KrF) uważa, że naturalnym sojusznikiem politycznym jego ugrupowania jest Socjalistyczna Partia Lewicy (SV).

Lider Chrześcijańskiej Patii Ludowej (KrF) Knut Arild Hareide wskazuje na Socjalistyczną Partię Lewicy jako na naturalnego partnera koalicyjnego w jego wymarzonym rządzie, którego częścią byłyby również Partia Pracy (Ap) i Partia Centrum (Sp), pisze dzisiaj gazeta VG.

- Rząd złożony z Ap/Sp/KrF musi mieć przejrzysty i dobry kontakt z SV. Tego właśnie chcemy. Wiele spraw ważnych dla Socjalistycznej Partii Lewicy to również priorytety dla KrF, powiedział Hareide w rozmowie z VG i wskazał w szczególności na projekt podwyższenia zasiłków rodzinnych.

Dwoje wiceprzewodniczących partii Olaug Bollestad i Kjell Ingolf Ropstad nie zgadzają się z Knutem Arild Hareide, i wskazują na konieczność współpracy z dzisiejszym rządem Erny Solberg tworzonym przez tzw. konserwatywne partie mieszczańskie – Høyre, Partię Postepu (Frp) i partię Venstre.

Na zjeździe krajowym KrF, który odbędzie się 2. listopada, delegaci będą musieli podjąć ostateczną decyzję, po której stronie sceny politycznej zasiądą.

Niewielka ale ważna partia

Dlaczego sprawa wsparcia od niewielkiego ugrupowania politycznego jest tak ważna, że już od miesięcy nie schodzi z pierwszych stron norweskich gazet?

Odpowiedź jest prosta i wystarczy spojrzeć na polityczną matematykę obecnego parlamentu.

Już pierwszy rząd Erny Solberg (w kadencji 2013-2017) był rządem mniejszościowym - składającym się z konserwatywnej partii Høyre i Partii Postępu Frp. W bieżącej kadencji parlamentu, pomimo rozszerzenia koalicji rządowej o liberalną partię Venstre, rządzący wciąż nie posiadają większości parlamentarnej. Trzy koalicyjne partie dysponują bowiem łącznie 80. miejscami w Stortinget, co oznacza, że jeśli chcą one skutecznie wprowadzać w życie przygotowane przez siebie propozycje, potrzebują dodatkowego wsparcia od co najmniej pięciu posłów innych partii.

Zarówno w poprzedniej jak i w obecnej kadencji, KrF pozostaje formalnie poza koalicja rządową, jednak należy ją okreslić jako ugrupowanie czynnie wspierające oba gabinety Erny Solberg.

Chrześcijańska Partia Ludowa dysponuje w parlamencie ośmioma mandatami. Łatwo jest więc policzyć, że jej wejście do koalicji rządowej pozwoliłoby stworzyć pierwszy od wielu lat gabinet dysponujący większością parlamentarną. Z drugiej jednak stronny, opowiedzenie się ugrupowania po stronie lewicowej opozycji spowodować może duże zamieszanie na norweskiej scenie politycznej i znaczne osłabienie obecnej koalicji.

Słabe notowania

W zeszłorocznych wyborach parlamentarnych KrF uzyskała rekordowo niskie poparcie na poziomie 4,2 procent. I właśnie po tym wyniku wyborczym rozgorzały w partii dyskusje dotyczące politycznej przyszłości ugrupowania.

Ostatnie sondaże wskazują, że gdyby wybory odbyły się dzisiaj, KrF mogła by liczyć na jeszcze mniejsze poparcie i nie przekroczyłaby 4. procentowego progu wyborczego.

W międzyczasie, po ogłoszeniu przez Knuta Arild Hareide jego planów współpracy z opozycyjną lewicą, partia zanotowała wyraźnie zwiększony napływ nowych członków.

Menadżer ds. komunikacji w KrF Mona Høvset ogłosiła we wtorek, że tylko w trakcie minionego weekendu do partii zapisało się 237 nowych osób. W tym samym czasie ugrupowanie opuściło 48 dotychczasowych członków.

