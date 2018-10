Lodowiec Nigard w dolinie Joste wycofał się o 80 metrów

Czoło lodowca Nigar w dolinie Joste wycofało się latem o 80 metrów, co może go uczynić bardziej niebezpiecznym dla turystów, uważa profesor Atle Nesje.

– Jedna z części lodowca jest dość niebezpieczna. Podczas topnienia i wycofywania się – pokrywa lodowa pęka. Staje się ona w ten sposób potencjalnie niebezpieczna dla wszystkich przebywających w pobliżu, mówi w rozmowie z NRK Atle Nesje, profesor z Uniwersytetu w Bergen.

Lodowiec jest niezwykle popularnym celem wycieczek i istotną atrakcją turystyczną regionu. Co roku jest on odwiedzany przez licznych amatorów wędrówek po lodowcach - czyli tak zwanego brevandring.

– Obawiałem się wyników jesiennych pomiarów, ale cofnięcie się czoła lodowca aż o 80 metrów to coś, czego nigdy wcześniej nie widziałem. To dramatyczne i zaskakujące, mówi Nesje.

Lodowiec Nigard (Nigardsbreen) jest częścią większej struktury – lodowca Joste (Jostedalsbreen) w gminie Luster w okręgu Sogn og Fjordane. Starszy inżynier Bjarne Kjøllmoen z Norweskiej Dyrekcji Zasobów Wodnych i Energii (NVE) podkreśla, że to nie gorące lato było główna przyczyną tak gwałtownego wycofania się czoła lodowca.

– Tak głębokie cofnięcie się lodu to bardziej odzwierciedlenie tego, co działo się z pokrywą lodową w ostatnich dziesięcioleciach. Jest to rezultat znacznie większego topnienia niż opadów śniegu, mówi Kjøllmoen.

Według niego, jeśli aktualny trend się utrzyma, najniższa cześć lodowca zniknie całkowicie w ciągu najbliższych czterech-pięciu lat. Tegoroczne cofnięcie się lodowca jest największym w całej historii pomiarów prowadzonych przez NVE.

Wszystkie Norweskie lodowce kurczą się

NVE przeprowadza pomiary lodowców w całym kraju. Analizy powierzchni ośmiu lodowców popularnego wśród turystów pasma górskiego Jotunheimen wykazały na przykład, że czoło każdego z nich cofnęło się (w okresie jesień 2017 – jesień 2018) o średnio 38 metrów.

- Nie jesteśmy na razie gotowi, aby przedstawić szczegółowe dane dotyczące wszystkich lodowców, ale trend jest oczywisty. Prawdopodobnie wszystkie nasze pomiary wykażą kurczenie się norweskich pokryw lodowych, twierdzi Kjøllmoen.

