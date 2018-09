Minister pracy i spraw socjalnych chce zaostrzyć wymogi Nav

Minister pracy i spraw socjalnych Anniken Hauglie chce rozszerzyć obowiązek utrzymania aktywności zawodowej na wszystkich odbiorców ekonomicznej pomocy społecznej.

Minister pracy i spraw socjalnych Anniken Hauglie uważa, że wprowadzenie obowiązku utrzymania aktywności zawodowej (tzw. aktivitetsplikt) wobec młodych ludzi, otrzymujących ekonomiczną pomoc socjalną, zakończyła się sukcesem. Minister chce zatem rozszerzyć ten obowiązek na inne grupy wiekowe i zmobilizować tym samym pasywnych odbiorców wsparcia socjalnego z Nav.

- Namawiam gminy, aby wprowadziły podobny obowiązek wobec pozostałych osób, które pobierają z Urzędu Pracy i Opieki Społecznej (Nav) ekonomiczne wsparcie socjalne, mówi minister w rozmowie z gazetą Dagbladet.

Fakta: Pomoc socjalna i obowiązek utrzymania aktywności

Co to jest ekonomiczna pomoc socjalna? Ekonomiczna pomoc socjalna to tymczasowy dochód mający dać wsparcie potrzebującym. Głównym celem jej przyznawania jest pomoc pobierającemu wsparcie w jak najszybszym i samodzielnym uporaniu się z problemami powodującymi kłopoty finansowe. Nav ocenia każdy przypadek indywidualnie i podejmuje decyzję o ewentualnym przyznaniu pomocy. Kto ją może dostać? W celu uzyskania finansowej pomocy socjalnej należy: przebywać legalnie w Norwegii, a aby korzystać z pełni praw, trzeba mieć również stałe miejsce zamieszkania;

wykazać brak możliwości utrzymania się dzięki pracy, własnym środkom lub innym zasiłkom, o które wnioskujący możesz się ubiegać. Osoby przebywające za granicą nie są uprawnione do otrzymywania finansowej pomocy socjalnej. Źródło: Nav Co to jest obowiązek utrzymania aktywności zawodowej? Obowiązek utrzymania aktywności zawodowej, czyli tzw. aktivitetsplikt (znany m.in. osobom przez dłuższych czas pobierających zasiłki chorobowe) to obowiązek aktywnej współpracy z pracodawcami i urzędem pracy Nav w celu stworzenia planu działań mających na celu jak najszybszy powrót na rynek pracy. Osoba pobierający świadczenie socjalne ma zatem obowiązek, jeśli to możliwe, wykazywać stałą aktywność związaną z pracą lub jej poszukiwaniem. Celem jest uniknięcie niepotrzebnego i długotrwałego pozostawania poza rynkiem pracy. Nav analizuje każdy przypadek indywidualnie i ocenia czy pobierająca świadczenia osoba wywiązuje się z tego obowiązku w sposób właściwy. Źródło: Nav

Hauglie wskazuje, że gminom, które wprowadziły już obowiązek aktywności zawodowej dla osób poniżej 30. roku życia, nietrudno będzie rozszerzyć ten program na pozostałe grupy wiekowe.

Liczba młodych ludzi pobierających ekonomiczną pomoc socjalną wzrosła z 44.664 w 2013 roku do 47.721 w roku 2016.

Szukając sposobu na odwrócenie tego trendu, rząd wprowadził od 1. stycznia 2017 roku obowiązek aktywności zawodowej dla młodych osób, pobierających z Nav pomoc socjalną. Celem tego rozwiązania było uniezależnienie młodzieży od wsparcia państwa i wprowadzenie ich na rynek pracy lub skierowanie do szkół.

Anniken Hauglie wskazuje na najnowsze statystyki, które potwierdzają, że liczba młodych osób pobierających w 2017 roku ekonomiczne wsparcie socjalne z Nav była o 1.026 mniejsza niż w roku 2016.

- Chociaż nie możemy jednoznacznie stwierdzić, że jest to bezpośrednio spowodowane wprowadzeniem obowiązku utrzymania aktywności zawodowej, to z pewnością istnieją powody, aby w to wierzyć, powiedziała minister.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie vil skjerpe Nav-krav (Stig Martin Solberg)

