Może zostać pobity dotychczasowy rekord zimna

– W Bergen będzie bardzo zimno, ostrzega meteorolog Kristian Gislefoss.

BERGEN (Bergensavisen): Syberyjskie chłody, z temperaturami dochodzącymi do 15 stopni poniżej zera, zbliżają się do Bergen. Meteorolog Kristian Gislefoss z Instytutu Meteorologicznego już w sobotę apelował do mieszkańców stolicy Norwegii Zachodniej, aby ci przygotowali na nadchodzący tydzień swoje najcieplejsze ubrania.

W niedzielę Gislefoss zagłębił się w pogodowych archiwach aby sprawdzić, jakie rekordowe temperatury notowane były w Bergen w poprzednich dziesięcioleciach.

-Oczywiście mogłem coś przeoczyć, ale wygląda na to, że od roku 1983 nigdy nie zanotowano tu niższej temperatury niż minus 13,4 w lutym i minus 12,0 w marcu, twierdzi meteorolog.

Svalbard był dzisiaj rano jednym z najcieplejszych miejsc w całej Norwegii, podczas gdy na stałym lądzie dominowały ujemne temperatury.

Rekordy zimna

Nie są to jednak najniższe temperatury zanotowane w stacjach pomiarowych zlokalizowanych w okolicach centrum miasta.

– W okresie 1876-1895 stacja pomiarowa mieściła się w nieistniejącym już szpitalu Lungegård (przy Seiersbjerget w dzielnicy Kalfaret). Zanotowano tam w tamtym okresie temperaturę na poziomie 15,1 stopni poniżej zera w lutym i minus 12,0 minus w marcu, opowiada Gislefoss w rozmowie z ba.no.

Najniższe temperatury w Bergen stwierdzono w styczniu 1987 roku kiedy to temperatura w mieście spadła do minus 16,3 stopni Celsjusza.

Fakta: Rekordy zimna w Bergen

Grudzień: - 13,7 (31.12.1978 - obserwatorium Florida w dzielnicy Nygård) Styczeń: - 16,3 (11.01.1987 - obserwatorium Florida) Luty: - 15,1 (6.02.1895 – obserwatorium w szpitalu Lungegård) oraz - 13,4 (5.02.2001 – Florida) Marzec: - 12,0 (16.03.1888 - obserwatorium w szpitalu Lungegård) oraz - 11,3 (2.03.2001 - Florida) Źródło: Instytut Meteorologiczny

Ciepło na Spitzbergenie

– Pozostaje nam teraz tylko czekać czy temperatury w Bergen spadną do rekordowych poziomów. Wydaje się, że najbardziej prawdopodobne jest poprawienie rekordu marcowego, a najniższe temperatury w tym tygodniu zanotujemy ostatniego dnia lutego oraz w czwartek i piątek, powiedział Gislefoss.

Ujemne temperatury pozostaną jednak z mieszkańcami Bergen nawet przez kolejne 14 dni.

Tymczasem najświeższe dane pogodowe pokazują, że podczas gdy cała Norwegia doświadcza silnych mrozów, to na położonej na Morzu Arktycznym i pokrytej lodowcami wyspie Spitsbergen (archipelag Svalbard) termometry pokazały dzisiaj temperatury dochodzące nawet do plus 4 stopni Celsjusza.

Yn: Temperatury zanotowane 25/26 lutego.

- Najniższą temperaturę, czyli minus 32,5 stopnia, zanotowano dzisiaj w miejscowości Drevsjø, ale temperatury w okolicach minus 30 zarejestrowano również w innych miejscowościach, np. w Rena czy Kautokeino, mówi w rozmowie z Nettavisen Signe Alvarstein, meteorolog z Instytutu Meteorologicznego.

