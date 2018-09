Nadmierna ilość sklepów pogrąża branżę wyposażenia kuchennego

Sprzedaż całej branża mogła spaść nawet o 400 milionów koron w ciągu dwóch lat.

Niedawno we wrześniu Nettavisen pisała, że popularna sieć Christiania Glassmagasin zmuszona jest do zamknięcia co piątego sklepu. Niedawno bankructwo ogłosiły Tilbords, Rafens i Enklere liv a szwedzka sieć Åhlens zamknęła swoją działalność w Norwegii. Pozostałe sieci działające w branży wyposażenia kuchennego zamknęły blisko 100 sklepów, podaje gazeta Dagens Næringsliv.

– Branża krwawi i nie zarabia pieniędzy, mówi w rozmowie z gazetą szef sieci Kitch’n - Odd Sverre Arnøy.

W ciągu dwóch lat branża straciła łącznie około 400 milionów koron sprzedaży, pisze Dagens Næringsliv. Powodem musi być nadmierna liczba sklepów i wojna cenowa.

– Jeśli spojrzymy na sklepy z wyposażeniem na przykład kuchni, widzimy nadmierną liczbę graczy na rynku. Prowadzi to do wojen cenowych i silnej presji na zmniejszanie cen. To zaś eliminuje wielu sprzedawców z naszego rynku, twierdzi w rozmowie z DN analityk agencji Virke Knut Erik Rekdal.

W latach 2015-2017 Christinia Glasmagasine straciła łącznie 90 milionów koron. Właściciel sieci Atle Brynestad ma jednak nadzieje, że po podjęciu kilku niezbędnych kroków rok 2018 zakończy się lepszymi rezultatami.

- Christiania Glasmagasin podąża we właściwym kierunku, a wyniki finansowe w bieżącym roku wyraźnie się poprawiają. Jeszcze kilka miesięcy tegorocznej sprzedaży przed nami i trochę za wcześnie przewidywać, jakim wynikiem zakończy się rok 2018, ale wszystko wskazuje na to, iż nasza działalność operacyjna przyniesie pozytywne rezultaty, powiedział Brynestad w rozmowie z Nettavisen.

