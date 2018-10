Nagroda dla "detektywa danych" - Mii Landsem

Nagrodę "Dziewczyna roku 2018" otrzymała Mia Landsem - walcząca z nielegalnym rozpowszechnianiem prywatnych zdjęć w Internecie.

Organizacja "Plan International Norge" przyznało nagrodę "Dziewczyny roku 2018" dwudziestojednoletniej Mii Landsem - pomagającej młodym kobietom, których prywatne zdjęcia zostały rozpowszechnione w Internecie.

Nagroda została przyznana na ceremonii w Oslo w czwartek wieczorem.

- Zwyciężczyni konkursu "Dziewczyna roku 2018" jest instytucją samą w sobie. Mia Landsem pokazuje drogę działania innym, sama będąc jednocześnie osobą bardzo aktywną i niezwykle odważną. Tegoroczna zwyciężczyni to przykład najtwardszej kobiety dzisiejszych czasów i prawdziwy wzór do naśladowania. To zwyciężczyni, który przynosi pomoc osobom, które na tę pomoc czekają, powiedział Navjot Sandhu, przewodniczący komisji przyznającej wyróżnienie.

To właśnie Mia Landsem odkryła, że ​​nagie zdjęcia norweskiej gwiazdy piłki ręcznej Nory Mørk zostały nielegalnie udostępnione w Internecie. Zdarzenie to miało miejsce w listopadzie zeszłego roku.

41 osób oraz organizacji zostało nominowanych do nagrody "Dziewczyna roku 2018". Przyznaniem nagrody Mii Landsem jury pragnęło podkreślić wysiłek włożony przez Mię w walkę z nielegalnym upowszechnianiem zdjęć w sieci. Nagroda jest też nagłośnieniem problemu rozpowszechniania prywatnych zdjęć bez zgody autorów, problemu który dotyka coraz większej liczby osób korzystających z Internetu.

- Rozpowszechnianie prywatnych zdjęć innych osób staje się coraz poważniejszym problemem społecznym. To forma jawnego ataku agresji, którego konsekwencje zaatakowane osoby muszą przeżywać niemal bez końca, gdyż wiele nielegalnie udostępnianych zdjęć nigdy z Internetu nie znika, mówi Sandhu.

Laureatka nagrody mówi, że otrzymuje prośby o pomoc od dziewcząt, które zorientowały się, że ich zdjęcia zostały skradzione. Często przed nielegalnym rozpowszechnieniem zdjęć w Internecie poszkodowane są zastraszane. Kradzież zdjęć jest często również formą zemsty lub też narzędziem wymuszania.

