Największe norweskie wsparcie w 2017 roku przekazano do Syrii

Wojny i konflikty mają coraz większy udział w norweskiej pomocy przekazywanej innym krajom. W zeszłym roku do Syrii przekazano ponad 1 miliard koron wsparcia.

W 2017 roku Norwegia wyasygnowała ogółem 34,1 miliardów koron w ramach wsparcia rozwojowego dla innych krajów. Na pomoc nadzwyczajną przekazano łącznie 4,43 miliarda, czyli 13 procent całości wsparcia. W porównaniu z rokiem 2016 wsparcie rozwojowe wzrosło zatem o 653 milionów koron.

Takie dane udostępniła norweska Dyrekcja ds. Współpracy Rozwojowej „Norad”

Ponad połowa pomocy nadzwyczajnej przekazana została na Bliski Wschód, gdzie Syria otrzymała jej największą część, czyli łącznie 907 milionów koron.

Statystyki odnoszące się do całości wsparcia przekazywanego za granicę również wskazują, że Syria otrzymała największą jego część wynoszącą ogółem 1,07 miliarda koron (wraz z pomocą nadzwyczajną).

Dużo pomocy nadzwyczajnej skierowano w zeszłym roku również do krajów Afryki. Pogrążone w wojnach i konfliktach Sudan Południowy, Somalia i Nigeria otrzymały łącznie 778 milionów koron.

Więcej na edukację i ochronę zdrowia

Coraz więcej funduszy przekazuje się potrzebującym również na wsparcie edukacji i ochrony zdrowia.

W zeszłym roku Norwegia przekazała 5,12 miliarda koron na pomoc w rozwoju systemów opieki zdrowotnej. Jest to wzrost w porównaniu do roku poprzedniego, kiedy to pomoc ta wyniosła 4,7 miliarda.

Na wsparcie edukacji, a więc sztandarowego obszaru zainteresowania rządu Erny Solberg, wyasygnowano w zeszłym roku 3,16 miliarda koron. Dodatkowo na pomoc edukacyjną w obszarach dotkniętych kryzysami humanitarnymi przekazano jeszcze 393 miliony.

Na inicjatywy związane z ochroną klimatu Norwegia przekazała w zeszłym roku 3,73 miliarda koron (przy 3,55 w roku 2016).

Pomoc dla uchodźców w Norwegii spadła gwałtownie z 6,7 miliarda w 2016 roku do 1,2 miliarda w roku 2017.

Największa pomoc

Największe wparcie skierowano do następujących krajów:

- Syria – 1.070 milionów koron,

- Afganistan – 621 milionów koron,

- Sudan południowy – 604 milionów koron,

- Palestyna – 584 milionów koron,

- Somalia – 547 milionów koron.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Syria fikk mest norsk bistand i 2017 (NTB)

