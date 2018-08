Nauczyciele ze szkoły w Oslo na kursie samoobrony

Nauczyciele ze szkoły średniej w Stovner odbyli szkolenie z technik samoobrony w celu lepszego radzenia sobie w niebezpiecznych sytuacjach z udziałem uczniów.

Pracujący w szkole średniej w Stovner (Oslo) od dawna borykają się z problemem przemocy, bójek, gróźb i wandalizmu ze strony uczniów, pisze gazeta Dagsavisen. Dyrektor placówki podjął więc decyzję o nałożeniu na wszystkich nauczycieli obowiązku patrolowania i nadzorowania całego terenu szkoły.

W celu radzenia sobie w potencjalnie niebezpiecznych konfrontacjach z agresywnie zachowującymi się uczniami, nauczyciele odbyli półtoragodzinny kurs stosowania technik samoobrony wywodzących się ze sportów walki. Na kursie nauczyć się mieli m.in. sposobów samoobrony przy użyciu rąk, stabilnego utrzymywania się na nogach przy byciu popychanym czy wyswabadzania się z uchwytów.

Według gazety pracownicy ochrony, którzy jeszcze w zeszłym roku pomagali nadzorować szkołę, już się w niej nie pojawiają.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Zajmujący się sprawą, z ramienia norweskiego związku zawodowego nauczycieli (Utdanningsforbundet), Odd Erling Olsen uważa, że decyzja dyrekcji szkoły to krok mogący narazić nauczycieli na potencjalnie niebezpieczne sytuacje, do których nie są przygotowani i z którymi nie potrafią sobie radzić. Wątpi on ponadto w skuteczność zaledwie półtoragodzinnego kursu.

Olsen ostrzega również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, nauczyciel stosujący przemoc wobec ucznia ryzykuje utratę pracy.

– Sytuacja w której będzie się oczekiwało od nauczyciela użycia siły fizycznej jest dla niego bardzo kłopotliwa - również z powodów czysto prawnych. Chodzi tu konkretnie o paragraf 9A Ustawy o edukacji, który gwarantuje, że uczniowie nie mogą doświadczać naruszania ich nietykalności cielesnej, dodaje Olsen.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Oslo-lærere på selvforsvarskurs for å takle elevkonflikter (NTB)

Mest sett siste uken