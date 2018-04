NAV laureatem nagrody "Marnotrawstwo 2017"

Nagrodę przyznano za wypłacanie przez NAV publicznych świadczeń socjalnych przestępcom uciekającym przed organami ścigania.

Nagroda Marnotrawstwa (Sløseriprisen) przyznawana jest corocznie przez Nettavisen i norweskie Stowarzyszenie Podatników (Skattebetalerforeningen) za szczególnie rażące przykłady marnowania publicznych środków pochodzących z kieszeni podatników. Nagroda ma ujawniać wadliwe sposoby zarządzania publicznymi finansami przez państwowe instytucje.

NAV zwycięzcą

Jury złożone z przedstawicieli Nettavisen i Stowarzyszenia Podatników nominowało do trzeciej edycji nagrody pięciu kandydatów, a nasi czytelnicy zdecydowali, iż laureatem nagrody Marnotrawstwo 2017 został Norweski Urząd Pracy i Opieki Społecznej (NAV).

Nagroda przyznana została za wypłacanie przez NAV ogromnych sum (z tytułu świadczeń socjalnych) ukrywającym się przed wymiarem sprawiedliwości przestępcom.

Redaktor naczelny Nettavisen Gunnar Stavrum napisał w swoim komentarzu, że NAV powinien wiedzieć o istniejącej w przepisach luce pozwalającej na finansowanie z publicznych pieniędzy przestępców i zrobić wszystko, aby tę lukę zlikwidować.

„Kiedy sytuacja jest tak absurdalna, to na NAV spoczywa oczywista odpowiedzialność aby zatrzymać to szaleństwo. Urząd zna tę lukę w przepisach od 2009 roku, ale mimo tego wypłacał świadczenia socjalne przestępcom bez wywoływania alarmu. Nikt dokładnie nie wie jak duże były to sumy, ale w oparciu o dane, które TV 2 otrzymała od NAV, kwota ta szacowana jest na 277 milionów koron rocznie. Nawet sam NAV przyznaje, że wie o tym od lat”, pisze Savrum.

Pojawi się nowe prawo

NAV nie zgadza się ze stwierdzeniami, że mógł zrobić coś więcej aby powstrzymać wypłaty dla osób uciekających przed wymiarem sprawiedliwości.

- Bardzo dobrze, że pojawią się w końcu nowe przepisy. Kilka rządów już nad nimi pracowało, a NAV brał w tych pracach czynny udział. Dzięki nowemu prawu będziemy mogli powstrzymać wypłaty poszukiwanym - zaraz po otrzymaniu informacji od prokuratury. Teraz będziemy mieli w końcu podstawę prawną aby odpowiednio reagować w tego typu sprawach, powiedziała w rozmowie z Nettavisen dyrektor ds. świadczeń NAV Kjersti Monland.

Wara: - Zgadzam się z tym wyborem

Minister sprawiedliwości Tor Mikkel Wara (Frp) mówi, że ma nadzieję, iż nowa ustawa zostanie wprowadzona w życie do lata.

- Całkowicie zgadzam się z tym wyborem. Cieszę się również, że obecny rząd przedstawił już parlamentowi propozycje zmian w przepisach. Oczekujemy, że nowa ustawa zostanie wprowadzona do 1 lipca tego roku, powiedział Wara w rozmowie z Nettavisen.

Trzeci zwycięzca

NAV zostaje trzecim laureatem Nagrody Marnotrawstwa.

W zeszłym roku laureatem nagrody został regionalny oddział norweskiej służby zdrowia „Helse Sør-Øst” po zapłaceniu pół miliarda koron za system rentgenowski, który jest tak zły, że lekarze uważają, iż powinien on od razu zostać zezłomowany.

Rok wcześniej zwycięzcą został norweski parlament Stortinget za inwestycje publicznych pieniędzy w projekt budowlany, którego budżet aż trzykrotnie wykroczył poza zakładane wcześniej ramy.

