Nav zapomniał odprowadzić podatek – 4.000 osób musi dopłacić zaległości

Do Bożego Narodzenia 4.000 klientów norweskiego urzędu pracy i opieki socjalnej Nav musi dopłacic zaległą kwotę podatku, której nie odprowadził urząd.

– Przepraszamy, mówi Nav.

–W 2018 roku, z powodu naszego błędu, pewnej liczbie osób pobierających świadczenia z Nav nie odprowadzono podatku - po przekroczeniu przez nich kwoty wolnej od podatku. Jest to oczywiście bardzo przykra sytuacja, poinformował w e-mailu wysłanym do Aftenposten Magne Fladby z Nav.

Będzie to zatem ekonomicznie trudny okres przedświąteczny dla około 4.000 klientów Nav, bo zaległe kwoty podatku będą musiały zostać odprowadzone jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Błąd urzędu dotyczy osób pobierających zasiłki dla bezrobotnych i zasiłki rehabilitacyjne (arbeidsavklaringspenger).

W efekcie popełnionego błędu, Nav pobierać będzie każdego miesiąca dodatkowa kwotę podatku z kolejnych wypłat, aby do świąt wpłacić do Urzędu Skarbowego wszystkie brakujące sumy.

Parlamentarzystka Karin Andersen (SV) twierdzi, że wiele osób dotkniętych błędem Nav może mieć teraz problemy z dopięciem domowego budżetu i opłaceniem np. opłat za mieszkanie.

- To naprawdę oburzające. Zarówno z powodu, że taki błąd w ogóle miał miejsce, jak i z powodu pomniejszenia kolejnych świadczeń wypłacanych w końcówce roku. Wiele osób w złej sytuacji finansowej, które same na czas nie odkryły tej pomyłki, prawdopodobnie wykorzystało już całe wypłacone im pieniądze. Tego typu błędu urzędu nie zawsze są łatwe do wykrycia przez osoby prywatne, mówi Andersen.

