Negocjacje rządowe: Oto sytuacja po trzech dniach rozmów

Partie Høyre, FrP i Venstre rozpoczęły oficjalne rozmowy w sprawie możliwości przyszłej współpracy koalicyjnej.

Høyre, Frp i Venstre rozpoczęły nowy rok od negocjacji koalicyjnych, prowadzonych w hotelu Jeløy Radio na wyspie Jeløya. Po trzech dniach rozmów przedstawiciele partii zaprosili media na krótkie spotkanie informacyjne.

Premier Erna Solberg powiedziała, że atmosfera rozmów i nastroje uczestników negocjacji są dobre, ale nie osiągnięto jeszcze porozumienia.

- Jesteśmy po trzech dniach negocjacji i szacujemy, że będziemy potrzebowali więcej czasu na dojście do celu. Wychodzimy z założenia, że „nic nie jest uzgodnione” do momentu kiedy „wszystko będzie uzgodnione”. Dlatego do chwili osiągnięcia porozumienia, nie będziemy upubliczniać szczegółów rozmów, powiedziała Solberg.

Siv Jensen potwierdziła, że negocjacje są trudne, ale również nie chciała się zagłębiać w szczegóły rozmów.

Rynek pracy i włączanie w życie zawodowe

Premier Solberg powiedziała podczas konferencji, że wszyscy uczestnicy rozmów kładą szczególny nacisk na poprawę sytuacji na rynku pracy i pomoc we włączaniu ludzi w aktywne życie zawodowe. Dotyczy to szczególnie grup społecznych w największym stopniu pozostających poza rynkiem pracy, a więc imigrantów, osoby posiadające luki w swoich CV oraz osoby niepełnosprawne.

Polub naszą stronę na Facebooku – Nettavisen po polsku

Potrzeba szerokiej koalicji

Erna Solberg podkreśliła, że bardzo chce współpracować z partią Venstre, co według premier przyczyni się do stworzenia wzbogaconej programowo, bardziej przyjaznej środowisku oraz liberalnej społecznie koalicji.

– Im bardziej szeroka będzie nasza koalicja, tym łatwiej znajdziemy i zrealizujemy odpowiednie dla kraju rozwiązania. Będziemy też lepiej przygotowani na wszelkie wyzwania jakie czekają Norwegię w przyszłości, powiedziała Solberg we wtorkowym wywiadzie przeprowadzonym przez NRK.

Rekordowo niska liczba ubiegających się o azyl

W czwartek opublikowano nowe dane dotyczące liczby imigrantów ubiegających się w Norwegii o azyl w 2017 roku. W zeszłym roku do Norwegii przybyło 3.546 osób starających się o azyl i była to liczba najmniejsza od 22 lat. Musielibyśmy cofnąć się bowiem aż do 1995 roku, aby natrafić na podobnie niską liczbę uchodźców.

"W momencie kiedy liczba imigrantów starających się o azyl jest najniższa od 22 lat, nie wydaje się aby kwestie związane z imigracją mogły stać się zarzewiem konfliktu, który uniemożliwi partii Venstre wejście do rządu”, pisze redaktor naczelny Nettavisen Gunnar Stavrum i dodaje:

„Ochrona środowiska oraz polityka imigracyjna to dwa najtrudniejsze tematy, pojawiające się podczas prowadzonych negocjacji rządowych.”

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Regjeringsforhandlingene: Dette er status etter dag tre (Autor: Kjersti Westeng)

Mest sett siste uken