Nielegalny handel używanymi samochodami

Jeden na trzech sprzedawców samochodów używanych nie posiada wymaganych dokumentów i zezwoleń.

Handel używanymi samochodami to dzisiaj ogromny rynek w Norwegii. Tylko w zeszłym roku właścicieli zmieniło tu blisko 470.000 aut, a większość z nich sprzedana została przez większe lub mniejsze firmy specjalizujące się w tego typu transakcjach.

Pomimo, iż większość tych firm działa na rynku w pełni legalnie, część sprzedawców wciąż nie dysponuje wszystkimi wymaganymi w Norwegii dokumentami i zezwoleniami.

Kupno auta używanego to często wielkie ryzyko. Nic więc dziwnego, że to właśnie skargi na tego typu transakcje dominują w kartotekach Rady Konsumentów, która corocznie przyjmuje wiele zażaleń od zawiedzonych kupujących. Pamiętajmy zatem, że jeśli dostaniemy się w szpony sprzedawcy działającego bez odpowiednich zezwoleń – możemy stracić duże pieniądze.

Zaostrzone kontrole

Policja w Oslo zaostrzyła ostatnio kontrole zezwoleń na handel używanymi samochodami. Zezwolenia te wprowadzone zostały do norweskiego prawa w 1999 roku.

- Jeśli sprzedawca nie posiada zezwolenia, natychmiast wydajemy polecenia wstrzymania działalności firmy - do czasu przedłożenia przez właściciela wszystkich wymaganych dokumentów, mówi nadkomisarz Kristensen z jednostki gospodarczej policji w Oslo.

- Dzięki szczegółowej kontroli odkryliśmy firmy, którym wydany został zakaz prowadzenia działalności, a które wciąż tę działalność prowadzą. Inni korzystają również z pozwoleń wydanych w innych okręgach i wykorzystują je do prowadzenia swoich "filii" w Oslo, dodaje Kristensen.

– Co wpływa na decyzję, że firma dostaje zezwolenie lub nie?

– Na przykład pozwolenia na handel samochodami używanymi nie dostają warsztaty bez zatwierdzonej licencji. Złym sygnałem są również zachowania wnioskodawcy, które dają nam powody, aby obawiać się nadużyć. W takim przypadku możemy odrzucić wniosek. Krytyczne uwagi i negatywne opinie otrzymywane z innych urzędów również utrudniają zdobycie takiego zezwolenia.

Klienci mogą zostać oszukani

– Portal internetowy Finn.no jest również znaczącą częścią tej układanki. Około 90 procent wszystkich transakcji prowadzących do zmian właścicielskich przechodzi właśnie przez tę stronę. Niestety widzimy tam również wiele nielegalnych prób sprzedaży używanych aut, podkresla Kristensen.

– Czy prywatna osoba może sprzedać swój samochód bez specjalnego zezwolenia?

– Oczywiście, że może. Problem pojawia się wówczas, gdy ktoś kupuje samochód z myślą o dalszej jego odsprzedaży. To już kwalifikujemy jako działalność gospodarczą, a do jej prowadzenia należy już przestrzegać odpowiednich przepisów.

– Dzisiaj łatwo jest ominąć obowiązujące prawo. Można na przykład zarejestrować się w rejestrze przedsiębiorców jako firma handlująca samochodami używanymi, uzyskać numer rejestracyjny i otrzymać w ten sposób dostęp na przykład do portalu Finn.no, dodaje Kristensen.

Co trzeci bez zezwolenia

Kontrola 150 firm, które sprzedawały (poprzez portal Finn.no) samochody używane w Oslo przyniosła rozczarowujące rezultaty.

– Około jedna trzecia tych firm nie figurowała w naszym rejestrze firm handlujących używanymi autami w stolicy. Wiele z nich obejmiemy dalszym postępowanie, które doprowadzić może do wydania zakazu prowadzenia działalności, podkreśla Kristensen.

Handel używanymi autami to dla przedsiębiorcy duża inwestycja. Ważne jest zatem aby korzystać z usług sprzedawców posiadających porządek w dokumentach.

Zawsze podpisuj umowę!

– Wiele firm, które obłożono wcześniejszymi zakazami przejmowana jest przez współmałżonków lub innych członków rodziny. Podejrzewamy również, że wielu formalnych właścicieli frirm nie zdaje sobie sprawy, że są tylko fasadą dla osób, które nigdy nie uzyskałyby zezwolenia na tego typu handel.

– Jak możemy się ustrzec przed transakcją z nieuczciwym sprzedawcą?

– Rozpocząć od sprawdzenia zezwolenia na handel używanym samochodami (czyli tzw. brukthandelstillatelsen). U poważnego handlowca zezwolenie takie to jakby znak jakości firmy i powinno wręcz wisieć w widocznym miejscu na ścianie. Jeśli właściciel nie chce okazać nam tego typu dokumentu lub w jakikolwiek inny sposób wzbudza nasze podejrzenia – powinniśmy zwrócić się z tym do policji. To my jako klienci wybieramy z kim chcemy handlować, radzi Kristensen.

- No i oczywiście ZAWSZE podpisujmy umowy. Taka umowa powinna zawierać wszystkie detale uzgodnione przez kupującego i sprzedającego. Nie spotykajmy się też ze sprzedawcą w nietypowych i przypadkowych miejscach. Firma powinna posiadać swoją siedzibę i oficjalny punk sprzedaży widniejący w rejestrze przedsiębiorców.

- Bądźmy też sceptyczni wobec ofert, które wydają się bardzo korzystne. Jeśli sprzedawca sprzedaje samochód znacznie taniej niż inni, sprawdźmy tę firmę jeszcze dokładniej. Jeśli kupimy wadliwy samochód od handlowca działającego nielegalnie, ewentualne skargi i zażalenia mogą być znacznie trudniejsze do wyegzekwowania. Reklamacji w ogóle nie zrealizujemy jeśli na przykład z dnia na dzień firma zniknie lub zbankrutuje, dodaje.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Ulovlig omsetning: Derfor bør du være på vakt når du kjøper bil (Frank Williksen/BROOM.NO)

