Niespokojnie we wschodnim Oslo

W związku z ostatnimi wydarzeniami minister sprawiedliwości wzmocnił odziały policji we wschodnich dzielnicach Oslo.

Niestety coraz częściej możemy ostatnio przeczytać o niepokojach i zakłóceniach porządku z udziałem grup młodzieży we wschodnich dzielnicach Oslo.

Wczoraj po godzinie 23.00 policja poinformowana została o awanturze i bójce pomiędzy ok. 20 nastolatkami.

– Mieliśmy kilka patroli w pobliżu. W awanturę zaangażowanych było 17-20 młodych ludzi. Na szczęście nikt nie został ranny. Część z uczestników jest już znana policji z uwagi na ich wcześniejsze konflikty z prawem. Nikt nie został aresztowany, poinformował agencję informacyjną NTB Tor Jøkling z policji w Oslo.

W piątek grupa organizacji „Nocne Kruki” z dzielnicy Stovner otrzymała od stołecznej policji ostrzeżenie, aby czasowo zaprzestać rutynowych patroli ulic, z uwagi na rosnące niebezpieczeństwo w tamtym rejonie.

W poprzedni weekend ich patrole zostały zaatakowane i obrzucone kamieniami. Napastnikami byli młodociani członkowie działających tam gangów.

„Nocne Kruki” (Natteravnene) to ochotnicza, lokalna straż obywatelska, dbająca o nocne bezpieczeństwo w mieście.

W weekend policja otrzymała również meldunki o strzałach z broni palnej oddanych we wschodnich częściach stolicy Norwegii. Pierwszy incydent odnotowano pod pizzerią w Vestli, drugi przypadek - w dzielnicy Stovner.

Dodatkowe siły policyjne

W związku z wydarzeniami mającymi miejsce we wschodnich dzielnicach stolicy, minister sprawiedliwości Tor Mikkel Wara (Frp) wzmocnił odziały policyjne w tamtym rejonie 30 nowymi etatami.

- To właśnie dzięki dodatkowym funkcjonariuszom udało się nam uniknąć eskalacji bójki, jaka miała miejsce wczoraj w Vestli. Bez tej pomocy konsekwencje tej awantury mogły być dużo gorsze, mówi Cathrine Sylju z policji w Oslo.

- Pochodzenie etniczne i różnice kulturowe

- Musimy być szczerzy, jeśli naprawdę chcemy rozwiązać ten problem. Wzrost przestępczości to efekt nazbyt dużej imigracji przybyłej do miasta w czasach poprzednich rządów. Oslo nie jest już w stanie przyjąć większej liczby imigrantów, powiedział Tor Mikkel Wara w rozmowie z NRK. Uważa on, że pochodzenie etniczne i różnice kulturowe są przyczyną problemów, jakie stwarzają zorganizowane gangi.

- Ubóstwo

- To jest niesamowite, odpowiada ministrowi przewodniczący rady miejskiej Raymond Johansen. Polityk Partii Pracy uważa, że to ubóstwo jest największą przyczyną niepokojów, jakie notowane są ostatnio na wschodzie Oslo.

- Partia Postępu (Frp) ma swoich ministrów sprawiedliwości od prawie pięciu lat. Mimo to wciąż było zbyt mało policjantów, gangi rosły w siłę, a ministerstwo nie robiło nic w celu ograniczenia tego zjawiska. Cieszę się, że zaczęli coś robić teraz. Polityka imigracyjna to teraz również ich odpowiedzialność, dodaje Johansen.

Johansen udzielił również niedawno wywiadu gazecie VG, w którym bronił sytuacji panującej w Oslo i stwierdził, że uważa stolicę Norwegii za miasto bezpieczne.

