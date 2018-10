Norwegia pisze historię elektrycznej motoryzacji

We wrześniu 2018 roku elektryczne samochody stanowiły w Norwegii blisko połowę wszystkich rejestrowanych nowych aut.

Norwegia wyznaczyła sobie ambitny cel w rozwoju motoryzacji elektrycznej. Zgodnie z nim, po roku 2025 wszystkie kupowane tu nowe samochody będą napędzane energią elektryczną. Aby to osiągnąć należało oczywiście zintensyfikować ich sprzedaż. Norweskie władze wprowadziły zatem szereg udogodnień dla posiadaczy tego typu aut - m.in. zerową stawkę VAT, brak opłat drogowych oraz wolny dostęp do buspasów.

Jeśli dodamy do tego, że prąd w Norwegii jest istotnie tańszy niż benzyna i olej napędowy, to efekt zachęty do zakupu e-samochodu jest naprawdę duży.

Światowy rekord sprzedaży

Niezależna rada ds. ruchu drogowego OFV (będąca organem doradczym dla polityków związanych z rozwojem norweskiego systemu transportu drogowego) ujawniła, że wrzesień 2018 okazał się rekordowym miesiącem pod względem liczby rejestrowanych w Norwegii nowych samochodów elektrycznych.

Z opublikowanych danych wynika, że nie chodzi tu jedynie o nowy rekord kraju. We wrześniu w Norwegii ustanowiony bowiem został nowy rekord świata.

- Rynek samochodowy we wrześniu był wyjątkowy, a w ciągu tego miesiąca sprzedano rekordową, w skali Norwegii i całego świata, liczbę samochodów elektrycznych, mówi dyrektor OFV Øyvind Solberg.

Tesla Model X - we wrześniu 2018 roku zarejestrowano w Norwegii łącznie 1.234 nowych samochodów tego modelu.

Wyniki sprzedaży są wyjątkowe z uwagi na fakt, że w minionym miesiącu, po raz pierwszy w historii, samochody elektryczne stanowiły blisko połowę wszystkich rejestrowanych nowych aut.

Nowe samochody elektryczne stanowiły we wrześniu 45,3 procent całego rynku nowych samochodów rejestrowanych w Norwegii. Włączając w to prawie nowe e-samochody pochodzące z importu, udział ten wzrasta do 47,7 procent.

Tesla najbardziej popularna

Najlepiej sprzedającym się autem elektrycznym była we wrześniu Tesla (Model X i Model S), a w minionym miesiącu zarejestrowano w Norwegii łącznie ponad 2.000 nowych samochodów tych dwóch modeli. Ogółem we wrześniu 2018 roku zarejestrowano w Norwegii 4.810 nowych samochodów bezemisyjnych. Osiem z nich to samochody napędzane wodorem, reszta to auta elektryczne.

POPULARNE E-SAMOCHODY: Liczba zarejestrowanych w Norwegii nowych samochodów elektrycznych: we wrześniu 2018 roku (kolumna środkowa) i w ogółem w roku 2018 - stan na dzień 30. września 2018 (kolumna prawa).

Najbardziej popularnym we wrześniu modelem okazała się Tesla Model X, której zarejestrowano łącznie 1.234 sztuk. Tesla Model S uplasowała się na trzecim miejscu na liście - z wynikiem równym 782 nowych zarejestrowanych aut.

W ubiegłym miesiącu dobrze sprzedawał się również najpopularniejszy samochód elektryczny 2018 roku – Nissan Leaf. Tegoroczny przebój ze stajni Nissana osiągnął bowiem poziom 1.071 rejestracji. Bardzo dotychczas popularne VW e-Golf i BMW i3 uplasowały się tym razem na niższych pozycjach rankingu.

