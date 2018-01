Norwegia zaprzestaje eksportu broni do Emiratów

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Norwegii podjęło decyzję o całkowitym zaprzestaniu eksportu broni i amunicji do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA). Powodem są działania wojenne, prowadzone przez Emiraty w Jemenie.

– Po dogłębnej analizie sytuacji panującej w Jemenie oraz w związku z rosnącym zagrożeniem związanym z militarnym zaangażowaniem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Jemenie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęło decyzję o zawieszeniu ważnej licencji na eksport materiałów „A” (broń i amunicja) do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, czytamy w oświadczeniu ministerstwa. Decyzja podjęta została 19. grudnia zeszłego roku.

Zbrodnie wojenne

Norwescy producenci broni sprzedali w 2016 roku do oskarżanych o zbrodnie wojenne Emiratów broń, amunicję i inne materiały wojskowe za ponad 100 milionów koron.

Eksport był kontynuowany w 2017 roku i zarówno poprzedni minister spraw zagranicznych Børge Brende (H) jak i aktualny szef MSZ Ine Eriksen Søreide (H) wskazywali, iż nie ma podstaw, aby przypuszczać, że norweskie materiały zbrojeniowe wykorzystywane były w działaniach wojennych prowadzonych w Jemenie.

Przedstawiciel fabryki amunicji Nammo był już bardziej sceptyczny niż politycy i podczas przesłuchania w parlamencie stwierdził, iż „nie sądzi”, aby norweska broń była używana w Jemenie.

- Dobry kierunek

- Decyzja ta to krok w dobrym kierunku, ale kolejną naturalną inicjatywą powinno być wprowadzenie zakazu eksportu broni do innych krajów biorących udział w wojnie w Jemenie po stronie Saudyjczyków - powiedziała dla NTB Gina Barstad, odpowiedzialna za politykę zagraniczną w Socjalistycznej Partii Lewicy (SV).

17. stycznia parlamentarna Komisja Spraw Zagranicznych wyda opinię w sprawie propozycji jaką złożyła SV. Propozycja ta dotyczy całkowitego wstrzymania eksportu broni do wszystkich krajów sojuszu saudyjskiego.

Zmieniona opinia

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło w środę, że zmieniło swoją opinię na temat dostaw broni do krajów uczestniczących w konflikcie w Jemenie.

- Oznacza to, że żadna broń i amunicja nie będą eksportowane do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Eksport broni do Arabii Saudyjskiej również jest zabroniony, stwierdzono.

Ministerstwo obiecuje ponadto zawiesić licencje eksportowe na dostawy wojskowych materiałów „B” (nieśmiercionośnych) oraz towarów wojskowych wielokrotnego użytku do krajów koalicji saudyjskiej.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Norge stanser våpeneksporten til Emiratene (NTB)

