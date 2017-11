Norweski budżet traci w rajach podatkowych 23 miliardy rocznie

Paradise Papers to afera finansowa, związana z kolejnym wyciekiem poufnych dokumentów, dotyczących ukrywania dochodów przez polityków, biznesmenów oraz duże przedsiębiorstwa.

Ujawnione informacje opisują proceder przelewania aktywów do rajów podatkowych, tj. do krajów o liberalnej polityce fiskalnej i znacząco niższych podatkach. Paradise Papers to zestaw 13,4 miliona poufnych dokumentów elektronicznych, które wyciekły do niemieckiej gazety "Sueddeutsche Zeitung" i opublikowane zostały w dniu 5 listopada 2017 roku. W ujawnionych materiałach znajdują się dane dotyczące firm i osób lokujących swoje pieniądze w 19 rajach podatkowych.