Norweskie auta okradane w Göteborgu

Podczas wizyt w Göteborgu setki właścicieli samochodów traci cenne przedmioty pozostawione w zaparkowanych autach.

Lato to szczyt sezonu dla złodziei okradających samochody. Na szczycie listy europejskich miast, w których dokonuje się najwięcej włamań do samochodów, plasuje się Göteborg, podaje towarzystwo ubezpieczeniowe Tryg Forsikring. Każdego lata wiele zaparkowanych norweskich aut jest okradanych, podczas gdy ich właściciele bawią się w największym wesołym miasteczku północnej Europy.

Najwięcej włamań w pobliżu Liseberg

Setki norweskich właścicieli samochodów odwiedzających Göteborg wraca na parkingi do swoich okradzionych aut i znajduje je „wyczyszczone” ze wszystkich wartościowych przedmiotów pozostawionych w środku.

Najwięcej włamań notuje się w okolicy wesołego miasteczka Liseberg, które corocznie odwiedza około 3 miliony osób. W 2017 roku stwierdzono tam łącznie 3.000 włamań do zaparkowanych aut.

Szwedzkie radio już w zeszłym roku podawały, że w czerwcu 2016 roku pod wesołym miasteczkiem okradziono łącznie 33 samochody. Zaledwie rok później liczba ta wzrosła pięciokrotnie – do poziomu 173 włamań w samym tylko czerwcu 2017.

Najwięcej włamań dokonywanych jest pomiędzy godziną 12.00 w południe i 21.00 wieczorem.

– Złodzieje biorą na cel głównie samochody z zagranicznymi rejestracjami, w tym te z norweskimi. Turyści podróżujący samochodami często zostawiają w swoich autach wartościowe przedmioty takie jak laptopy, tablety czy markowe ubrania, mówi Roy Vetaas, ekspert ds. szkód w towarzystwie ubezpieczeniowym Tryg Forsikring.

- W pełni załadowany samochód zarejestrowany za granicą aż prosi się o kłopoty. Bez względu na jak pusty wydaje się jednak pojazd, nie powstrzymuje to złodziei. Wybijają oni okna i mimo to sprawdzają zawartość auta. Najlepsze co możemy zrobić to po prostu nie zostawiać cennych rzeczy w zaparkowanym samochodzie.

