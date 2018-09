Norweskie miasto z drugim najwyższym wzrostem temperatury w Europie

Od 1900 roku średnia temperatura we Fredrikstad wzrosła z 4,4 stopnia w okresie 1900-1999 do 7,3 stopnia w latach 2000-2017. Najcieplejsze lata we Fredrikstad to 2014, 2000, 2015, 2008 i 2006, podaje EDJNet. (European Datajournalism Network (EDJNet ))