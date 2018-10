Nowe przepisy dotyczące przewozów taksówkowych: - Efektem będą wyższe ceny

Opozycja jest sceptyczna wobec rządowej propozycji liberalizacji rynku przewozów taksówkowych.

Przejazdy norweskimi taksówkami są drogie, a branża taksówkowa przegrywa bitwę o klientów. Tylko w ubiegłym roku dochody przewoźników spadły o 230 milionów koron, a coraz więcej taksówek porusza się po ulicach bez pasażerów.

Rząd chce zatem wprowadzenia zmian w aktualnie obowiązujących przepisach regulujących świadczenie usług przewozów taksówkowych. Projekt zmian przekazano już do konsultacji parlamentarnych.

Główną zmiana ma być uwolnienie przyznawania licencji na komercyjne przewozy osób samochodami osobowymi i usunięcie ograniczeń obowiązujących w tej branży obecnie. W założeniu ma to zwiększyć liczbę przewoźników i taksówek na rynku norweskim, zaostrzyć konkurencję i w efekcie – obniżyć ceny za przejazdy.

Propozycja ta nie spotkała się jednak z pozytywnym przyjęciem ze strony opozycyjnych partii zasiadających w parlamencie.

- Uważamy, że uwolnienie rynku ani nie doprowadzi do niższych cen, ani nie stworzy bezpiecznych miejsc pracy w tej branży. Pozkazała to liberalizacja rynku jaka miała miejsce w Oslo, mówi w rozmowie z Nettavisen Øystein Langholm Hansen z Partii Pracy, zasiadający na co dzień w parlamentarnej komisji transportu i komunikacji.

- Uber nie ponosi odpowiedzialności

Zgodnie z nowymi przepisami, kierujący taksówkami wciąż będą musieli uzyskać na to zezwolenie. Każdy kto ma zawodowe umiejętności będzie mógł jeździć, ale nie będzie musiał być powiązany z centralą/korporacją.

- Zmiany te pozwolą wejść na norweski rynek między innymi takim firmom jak Uber, pisze koalicyjne Høyre na swojej stronie na Facebooku.

Uber działał już w Norwegii, ale rok temu, z powodu restrykcyjnych przepisów dotyczących przewozów taksówkowych, wycofał się z rynku. Rządowa propozycja zmian pozwoli przewoźnikowi wrócić na norweskie ulice.

Ten fakt również oburza polityków Partii Pracy.

- Uber to spółka, która nie płaci podatków w Norwegii i nie ponosi odpowiedzialności tak jak pozostali pracodawcy w kraju. Pozytywnie podchodzimy do nowoczesnych technologii używanych przez Uber-a, ale technologie te powinny być wykorzystywane we współpracy z centralami taksówkowymi, mówi Langholm Hansen i podkreśla:

- Fakt, że branża taksówkowa traci zyski z powodu działalności tzw. pirackich taksówek nie oznacza, że musimy legalizować tych nielegalnych przewoźników. Tak samo jak nie należy zwiększać limitów prędkości tylko dlatego, że istnieje grupa kierowców przekraczająca przepisy i jeżdżąca szybciej niż ograniczenia prędkości.

SV: - Tylko większy chaos

- Zwiększenie konkurencji nie prowadzi do obniżenia cen. Widać to na przykładzie Oslo, mówi w rozmowie z Nettavisen Arne Nævra, rzecznik polityki transportowej z Socjalistycznej Partii Lewicy (SV).

Podkreśla on również, że może to tylko zwiększyć chaos na norweskich ulicach.

- Nawet w kraju powstania Ubera, czyli w USA, sam Uber wprowadził ograniczenia liczby taksówek jeżdżących po Nowym Jorku. Właśnie dlatego, że uwolnienie przyznawania pozwoleń doprowadziło tam do chaosu i gorszej jakościowo oferty dla podróżnych, mówi Nævra i dodaje:

Arne Nævra - rzecznik polityki transportowej Socjalistycznej Partii Lewicy (SV).

- Chaos i gorsza oferta w miastach to nie wszystko. Zmiany zaproponowane przez rząd doprowadzą do zmniejszenia się liczby taksówek na obszarach poza największymi aglomeracjami i zubożenie oferty dla mieszkających tam ludzi.

Rødt: - Ceny wzrosną

Przewodniczący lewicowej partii Rødt Bjørnar Moxnes również krytykuje propozycje rządu Erny Solberg.

Przewodniczący lewicowej partii Rødt - Bjørnar Moxnes.

- Liberalizacja rynku doprowadziła wręcz do wzrostu cen za usługi. Przykładem niech będzie Szwecja czy region Akershus/Oslo. Więcej taksówek to mniej kursów przypadających na jednego kierowcę. Oznacza to, że jeśli przewoźnicy będą chcieli utrzymać swoje dotychczasowe dochody, będą musieli pracować znacznie dłużej lub podnieść ceny, mówi Moxnes.

