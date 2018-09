Nowe stawki kaucji zwrotnych po ponad 25 latach

Po raz pierwszy od 25 lat podwyższone zostały stawki kaucji zwrotnych za puszki i butelki. Od dzisiaj kaucja minimalna to dwie korony.

Około 86 procent butelek i puszek zwracanych jest dzisiaj w Norwegii w ramach działającego w kraju systemu odzyskiwania pustych opakowań.

- Wynik ten sprawia, że w tej kategorii jesteśmy aktualnie najlepsi na świecie, mówi Kjell Olav Maldum, dyrektor administracyjny spółki Infinitum, zajmującej się obsługą systemu opakowań zwrotnych w Norwegii.

Celem podwyżki kaucji jest odzyskanie jeszcze większej ilości pustych opakowań. Według Infinitum nowe stawki mają zwiększyć odsetek zwracanych butelek i puszek do 90 procent.

Wzrost ten oznacza kilka milionów odzyskiwanych opakowań więcej, zmniejszenie emisji CO2 i ograniczenie ilości produkowanych śmieci.

Nowe stawki

Od dzisiaj w kasach i w automatach odbierających puste opakowania naliczana będzie kaucja w wysokości 2 koron za wszystkie nowe puszki i butelki i 3 korony za butelki o pojemności większej niż 0,5 litra.

Za wszystkie opakowania na których widnieją stare stawki, naliczane będą dotychczasowe kaucje, a więc 1 i 2,50 korony.

Pierwszy raz od 25 lat

Nieudane próby podwyższenia kaucji za opakowania zwrotne podjęto już w 2013 roku. Ostatecznie projekt został zawieszony do lata zeszłego roku, kiedy to rząd przesłał swoją propozycję nowych stawek do konsultacji w parlamencie.

Aktualna podwyżka jest pierwszą od 1993 roku.

Możliwe oszustwa

Wiele osób twierdzi, że nowe stawki powinny być jeszcze wyższe. Ważne jest jednak zachowanie odpowiedniej równowagi. Wyższe kaucje, niż te obowiązujące w sąsiednich krajach mogą prowadzić do zwiększonego importu napojów z zagranicy, ponieważ produkty norweskie będą postrzegane jako jeszcze droższe. Może to zwiększyć zanieczyszczenie importowanymi opakowaniami, których nie można odzyskiwać w Norwegii. Wysokie stawki zwiększają również ryzyko fałszywego oznakowywania opakowań i mogą prowadzić do innych oszustw, czytamy na rządowej stronie internetowej regjeringen.no.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Ny pantesats for første gang på over 25 år (NTB)

