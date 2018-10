NVE chciała 20-krotnej podwyżki cen energii elektrycznej

Norweska Dyrekcja ds. Zasobów Wodnych i Energii (NVE) proponowała wprowadzenie karnych opłat za „nadużywanie” energii elektrycznej.

Propozycja Norweskiej Dyrekcji ds. Zasobów Wodnych i Energii (NVE) była tak daleko idąca, że została odrzucona zarówno przez branżę energetyczną, jak i przez organizacje ekologiczne i Radę Ochrony Konsumenta. Nowa propozycja pojawi się w konsultacjach już za kilka miesięcy.

Wniosek NVE zakładał stworzenie tzw. systemu „abonamentów” na energię elektryczną. W praktyce wyglądałoby to tak, że każdy z nas „z góry” zamawiałby u dostawcy energii przewidywaną ilość prądu do zużycia. Każde przekroczenie zużycia zasubskrybowanej ilości energii skutkowałoby karami, a więc koniecznością płacenia 20-krotnie wyższej stawki niż standardowa cena prądu ustalona w zamówionym abonamencie.

Zgadywanie cen prądu

Zarówno branża energetyczna, jak i organizacje ekologiczne oraz konsumenckie zgodnie skrytykowały projekt NVE.

„System oparty na zamówieniach energii «z góry» zmuszałby klientów mi.in. do zgadywania cen prądu na rok naprzód. Nie jest to łatwe w kraju, w którym zużycie i ceny energii elektrycznej zmieniają się z dnia na dzień, a zależą one głównie od pogody i ilości wody w zbiornikach retencyjnych”, argumentowali przedstawiciele branży energetycznej podczas prowadzonych konsultacji.

„Rachunki za prąd i tak są już bardzo skomplikowane. Propozycja NVE zbytnio oparta jest na bacie a za mało na marchewce”, argumentowały organizacje konsumenckie.

Zarówno Rada Ochrony Konsumenta jak i branża energetyczna opowiadają się za systemem opartym na płaceniu za faktyczne zużycie prądu i za taryfami wielostrefowymi (Time-of-Use), które polegają na tym, iż cena energii w godzinach szczytowych jest wyższa, a poza szczytem – niższa.

Niewystarczająca sieć

Trudno się jednak spodziewać, że pomimo odrzucenia propozycji NVE, unikniemy kolejnych podwyżek opłat za energię elektryczną. Wzrost cen nadejdzie w tej lub w innej formie…

Już wprowadzenie w Norwegii inteligentnych liczników prądu AMS kosztowało około 10 miliardów koron. Wydatki te pokryte zostały z opłat przesyłowych (tzw. opłat za wynajem sieci). Ta inwestycja to jednak tylko mały drobiazg w szerszej perspektywie inwestycji w sieć przesyłową.

Według NVE i przedstawicieli branży energetycznej, istniejąca dzisiaj sieć przesyłowa jest niewystarczająca zarówno na dzisiejsze zużycie prądu, jak i tym bardziej na prognozowane w przyszłości. Problemy mogą wywołać między innymi: rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną generowane przez coraz liczniejsze samochody elektryczne i coraz bardziej nieprzewidywalna produkcja prądu.

Dlatego właśnie planowana jest gigantyczna rozbudowa, modernizacja i koordynacja nordyckich sieci energetycznych.

Od 2015/16 roku, w ciągu dziesięciu lat w, rozbudowę sieci zainwestowane zostanie około 140 miliardów koron. Łatwo się domyślić, że za część tego rachunku zapłacimy wspólnie jako odbiorcy prądu…

«Przy takim poziomie inwestycji, gospodarstwa domowe mogą się spodziewać wzrostu cen za opłaty przesyłowe o około 30 procent do 2025 roku”, pisze NVE w swoim dokumencie konsultacyjnym na temat "projektowania taryf w sieci dystrybucji".

