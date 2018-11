Opłaty bramkowe – miliard wyrzucony w błoto

W tym roku kierowcy zapłacą prawie miliard koron za utrzymanie i eksploatację automatycznych bramek drogowych. To pieniądze wyrzucone w błoto.

Jeśli sądzisz, że pieniądze z opłat bramkowych przeznaczane są na budowę dróg, to jesteś w błędzie. W tym roku mija dziesięć lat odkąd parlament zdecydował, że pieniądze z tych opłat można również kierować na finansowanie transportu zbiorowego.

Głównym argumentem przy podejmowaniu tej decyzji było założenie, że więcej autobusów i pociągów sprawi, iż ​​drogi staną się bardziej dostępne dla osób prowadzących samochody.

Nie jest to jednak jedyny cel, który pochłania płacone przez nas pieniądze. Kwota, która przeznaczana jest na finansowanie administracji zarządzającej systemem bramek zbliża się bowiem już do miliarda koron rocznie.

- Za każdym razem kiedy przejeżdżasz przez bramkę, ponad jedna korona wędruje do komunalnych spółek zarządzających systemem poboru opłat. W 2017 roku całkowita kwota przekazana na pokrycie kosztów administracji wyniosła 730 milionów koron, czytamy w reportażu magazynu Motor.

Kiedyś łatwiej było obronić lokalne wprowadzanie opłat bramkowych, gdy uzyskiwane z tego tytułu środki przeznaczane były na budowę konkretnej drogi oraz przy założeniu, że pobieranie tych opłat zakończy się po 15 latach, a więc po spłaceniu kosztów budowy.

Diametralna zmiana nastąpiła w roku 2008. Wtedy to podjęto decyzję o możliwości finansowania z opłat drogowych również transportu zbiorowego.

Dodatkowo, w roku 2017 roku dano gminom możliwość zarówno samodzielnego wprowadzania dodatkowych opłat za poruszanie się samochodem w godzinach szczytu, jak i różnicowania tych opłat ze względu na wpływ, jaki mają na środowisko różne samochody. Są to w praktyce dwa „karne podatki” mające wpłynąć na poziomy emisji powstające w godzinach szczytu.

Realizacja żadnego z powyższych celów, nie przyczyniła się jednak do powstania choćby jednego metra nowej drogi. W budowie dróg nie pomaga również wydawanie prawie miliarda koron rocznie na utrzymanie komunalnych spółek zarządzających systemem bramek drogowych. Koszty funkcjonowania największej z tych spółek – „Fjellinjen” w Oslo – wyniosły w 2017 roku 183 milionów koron.

W ciągu ostatnich pięciu lat kierowcy w Oslo zapłacili ponad 1,0 miliard koron na koszty utrzymania systemu bramek drogowych. Odpowiada to 7,4 proc. całości pobranych w tym czasie opłat bramkowych.

Dzisiaj zarówno Partia Pracy (Ap), jak i Chrześcijańska Partia Ludowa (KrF) wspiera projekt zmiany systemu pobierania opłat i wykorzystanie technologii GPS do monitorowania wszystkich kierowców. Nowy system miałby realnie uzależnić wysokość płaconych opłat od liczby przejechanych kilometrów i rzeczywistego użytkowania przez nas samochodów.

Intencje autorów projektu są dobre, ale prowadzą do oddzielnego dylematu związanego z permanentnym nadzorem i koniecznością przekazywania do państwa dokładnych schematów poruszania się po kraju każdego z kierowców.

Partia Postępu jest przeciwna jakimkolwiek opłatom drogowym, tak więc jest dzisiaj w parlamencie duża grupa posłów niezadowolonych z obowiązujących dzisiaj przepisów - i to jest dobre. Najwyższy bowiem czas, aby poddać analizie dzisiejsze regulacje i zapewnić przekazanie tego zapłaconego przez nas miliarda na rozbudowę sieci dróg.

Protesty przeciwko opłatom bramkowym pokazują, że wielu kierowców jest niechętna tego typu opodatkowaniu. Niezadowolenie to wynika zarówno z braku zgody co do celu, na jaki przekazywane są pieniądze, jak i z faktu, że opłaty nakładane są arbitralnie i odbierane są jako niesprawiedliwe społecznie.

Nadszedł zatem czas aby parlament przeprowadził na wielką skalę przegląd działającego dzisiaj systemu poboru opłat, który stał się stopniowo gigantycznym i dodatkowym podatkiem nałożonym na kierowców.

Co o tym myślisz? Czy system bramek drogowych dojrzał do tego aby go zmienić i jak powinniśmy finansować budowę nowych dróg?

