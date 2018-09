Opłaty drogowe podczas tradycyjnych wypadów do domków wypoczynkowych

Najbardziej popularne obszary wypoczynkowe w Norwegii są też najbardziej obciążone opłatami uiszczanymi przy przejazdach przez automatyczne bramki drogowe.

Przed zbliżającym się sezonem narciarskim Nettavisen zebrała i porównała koszty opłat drogowych, jakie uiszczać będą musieli mieszkańcy Norwegii wybierający się na tradycyjne wypady do rozmieszczonych w całym kraju licznych domków wypoczynkowych. Przegląd wykonany został dla popularnych obszarów wypoczynkowych związanych z aglomeracjami Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim i Kristiansand.

Okazało się, że to właściciele domków wypoczynkowych w rejonie Oslo muszą płacić największe opłaty drogowe podczas wyjazdów na działki. Najdrożej kosztują podróże drogą europejską E6 w kierunku północnym do popularnych obszarów wypoczynkowych takich jak Sjusjøen, Hafjell czy Trysil.

W analizach wzięliśmy pod uwagę tradycyjne cele wyjazdów zimowych. Nie braliśmy pod uwagę kierunków typowo letnich.

Wysokie koszty wypoczynku

- Właściciele a także korzystający z domków wypoczynkowych są tradycyjni bardzo zainteresowani kosztami ponoszonymi przy przejazdach przez automatyczne bramki naliczające opłaty. Średnia opłata jednego wyjazdu to 300 koron. Jeśli przemnożymy to przez na przykład 20 wypadów w sezonie, będzie to całkiem istotny koszt dodatkowy zimowego wypoczynku na nartach, mówi Jan Ove Holmen - szef organizacji Sjusjøen Vel, reprezentującej właścicieli domków wypoczynkowych rozlokowanych na największym norweskim obszarze rekreacyjnym - Sjusjøen.

Holmen mieszka w Ås na wschód od Oslo i każdy wypad do domku kosztuje go dzisiaj 370 koron, pokazują wyliczenia z kalkulatora opłat drogowych.

Organizacja Sjusjøen Vel nigdy nie podnosiła problemu kosztów opłat drogowych jako odrębnej sprawy. Holmen podkreśla, że opłaty te to jeden z kosztów posiadania domków w okolicy Sjusjøen.

- Posiadanie domku w Norwegii jest drogie i dlatego nie robiliśmy nigdy odrębnego problemu ze sprawy opłat drogowych. Podatek od nieruchomości, prąd, woda, ścieki, odśnieżanie i opłaty za przygotowanie tras narciarskich – wszystko to sprawia, iż jeśli chce się korzystać z uroków własnego domku wypoczynkowego, trzeba być przygotowanym na roczne koszty na poziomie 40.000 koron. I nie liczymy tu kosztów kapitałowych zainwestowanych w nieruchomość pieniędzy, mówi Holmen.

OPŁATY DROGOWE W POPULARNYCH OBSZARACH WYPOCZYNKOWYCH: Koszty opłat drogowych przy podróżach z z miast Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger i Kristiansand do obszarów rekreacyjnych: Hemsedal, Geilo, Hafjell, Sjusjøen, Gaustadblikk, Haukeli, Nesbyen, Beitostølen, Trysil, Sirdal, Sauda, Røldal, Voss, Kvamskogen, Mjølfjell, Oppdal, Meråker, Hoveden i Bortelid. Koszty podane są dla samochodów z silnikiem Diesla i silnikiem benzynowym oraz dla aut elektrycznych (cana trasy w obie strony).

