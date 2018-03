Oszustwa ubezpieczeniowe na kwotę ponad 400 milionów

Ujawnione w zeszłym roku wyłudzenia ubezpieczeniowe wyniosły łącznie 428 milionów koron, pokazuje najnowszy raport Finans Norge.

Roczna kwota 428 milionów to dotychczasowy rekord w wyłudzeniach ubezpieczeniowych. Jest to również znaczący wzrost w porównaniu z rokiem 2016, kiedy to ujawniono oszustwa na łączną sumę „zaledwie” 353 milionów koron.

– Ci, którzy oszukują, oszukują całe społeczeństwo, mówi Stine Neverdal, dyrektor ds. komunikacji w Finans Norge.

Wyłudzeń na największe kwoty dokonywano w obszarach ubezpieczeń rentowych, ale największa liczba oszustw to sprawy dotyczące ubezpieczeń podróżnych, samochodowych i wyposażenia mieszkań.

Raport dotyczy spraw ujawnionych i traktowanych jako łamanie przepisów zawartych w Ustawie o ubezpieczeniach (FAL).

Średnia kwota jednej próby wyłudzenia pieniędzy to około 300.000 koron.

– Niektóre z oszustw polegają na zgłaszaniu do ubezpieczyciela fikcyjnych zdarzeń, podczas gdy druga grupa spraw to przypadki, w których ubezpieczony dodaje do informacji o rzeczywistych stratach coś ekstra, opowiada Neverdal.

Większość mężczyzn

To firmy ubezpieczeniowe ujawniają ogromną większość wyłudzeń, a przyłapani oszuści, zgodnie z obowiązującymi przepisami, mogą się spodziewać oddania sprawy na policję oraz późniejszych problemów przy zawieraniu kolejnych umów z firmami ubezpieczeniowymi.

Statystyki ujawnianych wyłudzeń pokazują również, że to mężczyźni częściej ujawniani są jako oszuści ubezpieczeniowi oraz, że to mężczyźni próbują wyłudzić wyższe kwoty.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Forsikringssvindel for over 400 millioner avslørt i fjor (NTB)

