Parlamentarzysta Frp przedstawiał fałszywe rachunki z wyjazdów służbowych

Mazyar Keshvari z Partii Postępu (Frp) przedstawił do rozliczenia szereg nieudokumentowanych rachunków z wyjazdów służbowych, pisze gazeta Aftenposten.

Keshvar sam przyznał, iż pobrał pieniądze, do których otrzymania nie był uprawniony.

Według Aftenposten, polityk Partii Postępu dostarczył nieudokumentowane rachunki z podróży służbowych na łączną sumę 290.000. Gazeta potwierdziła na przykład, że za okres, w którym przebywał on w swoim rodzinnym mieście Oslo, przedstawił on rachunki podróżne na kwotę 36.000 koron.

Zdemaskowany przez wiele źródeł

Przedłożył on również do wypłaty rachunki na kwotę 116.000 koron za podróże, których odbycie zakwestionowały inne źródła Aftenposten. Jednym ze źródeł byli między innymi lokalni politycy Frp, którzy zaprzeczyli, jakoby Keshvari odwiedzał ich w okresach, których dotyczyły rachunki.

Keshvari chciał między innymi zwrotu kwoty 9.292 koron za diety i koszty podróży do Grimstad, Lillesand, Mandal, Kristiansand i Vanse w regionach Aust- i Vest-Agder pod koniec sierpnia zeszłego roku. Nie przedstawił on jednak żadnych dokumentów potwierdzających jego pobyt w tych miejscowościach, dowodów przekraczania bramek drogowych czy rachunków za inne wydatki.

Aftenposten odkryła również, że podczas jednego z dni, w którym Keshvari miał rzekomo podróżować do Norwegii Południowej, publikował on na Facebooku swoje zdjęcia z lokalnego spotkania Partii Postępu, które odbyło się w Oslo.

Polub naszą stronę na Facebooku - Nettavisen po polsku

Bezwarunkowe przeprosiny

"Mazyar Keshvari wielokrotnie przedstawiał w administracji parlamentu fałszywe rachunki podróżne i pobierał pieniądze, do otrzymania których nie był uprawniony. Nie podejmie on żadnej próby obrony oraz wyjaśnienia tego zdarzenia. Chce on tylko bezwarunkowo przeprosić. Ma on świadomość tego co zrobił i głęboko przeprasza zarówno kolegów z parlamentu, jak i wyborców za popełnione błędy i nadużycie ich zaufania, pisze prawnik Arve Lønnum w wiadomości e-mail do Aftenposten.

Szef działu wiadomości Aftenposten, Henning Carr Ekroll, jest jedną z tych osób, które pracowały nad sprawą.

"Na początku jesieni otrzymałem dostęp do rachunków z podróży służbowych parlamentarzystów. Oto pierwszy przypadek, pisze Ekroll na Twitterze.

Mazyar Keshvari przebywa na zwolnieniu lekarskim od 9. października.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Frps Mazyar Keshvari innrømmer og beklager en rekke feilaktige reiseregninger (NTB)

Mest sett siste uken