Pół miliona mniej odwiedzających promenadę Oslo - czyli ulicę Karl Johan

Po tym, jak rada miejska Oslo usunęła uliczne miejsca parkingowe w centrum miasta, liczba odwiedzających główną promenadę stolicy gwałtownie spadła.

W zeszłym roku, decyzją rady miasta i gminy Oslo, w centrum stolicy usunięto łącznie 350 ulicznych miejsc parkingowych. Efektem tych działań jest stale zmniejszająca się liczba osób odwiedzających ten główny deptak stolicy i zarazem najbardziej popularną ulicę handlową miasta. Aktualne szacunki pokazują, że liczba osób korzystających ze spacerów i zakupów spadła aż o ok. 500.000.

Ma to niestety swoje konsekwencje dla handlowców prowadzących swoje punkty w centrum.

Usunięcie parkingów było częścią prestiżowego i pro-środowiskowego projektu Partii Zielonych MDG "Miasto bez samochodów".

Zniknął co dziesiąty odwiedzający

Już pół miliona mniej osób odwiedziło ulicę Karl Johan, czyli tzw. „obszar Promenady”, pokazują dane zbierane przez spółkę zarządzającą Promenadą (Promenaden Management). Pomiary dokonywane są przy użyciu kamer termowizyjnych, a do niepublikowanych wcześniej danych uzyskali dostęp dziennikarze Nettavisen.

Spadek liczby odwiedzających o 500.000 oznacza, że od początku 2018 roku prawie co dziesiąta osoba zrezygnowała z odwiedzin na najbardziej znanym norweskim deptaku. Jeśli trend się utrzyma, to do końca tego roku spadek liczby gości osiągnie poziom 1,2 odwiedzających. Wyliczenia uwzględniają zwyczajowo zwiększony ruch na Promenadzie w listopadzie i grudniu.

Według obliczeń Promenaden Management, największy spadek liczby odwiedzin deptaku dotyczy rodzin z dziećmi.

Parkingi i handel

Roczna sprzedaż sklepów zlokalizowanych w obszarze Promenady to 2,2 miliarda koron, co stanowi około 0,5 procent całej sprzedaży detalicznej w sklepach Norwegii. W okolicy zatrudnionych jest łącznie 1.200 pracowników sklepów.

Obszar Promenady to handlowa mekka Oslo. Rejony ulicy Karl Johan to jeden z największych i najbardziej prestiżowych dzielnic handlowych Norwegii.

Finn Martinsen, dyrektor generalny znanej firmy złotniczej David Andersen potwierdza, że ​​liczba osób odwiedzających ich flagowy sklep, zlokalizowany przy ulicy Karl Johan, wyraźnie spadła od momentu likwidacji miejsc parkingowych.

- We wszystkich naszych sklepach w Oslo zanotowaliśmy pozytywne zmiany. Jedynym wyjątkiem jest nasz główna placówka przy ulicy Karl Johan, gdzie notujemy ostatnio negatywny trend, mówi Martinsen.

Sklep rejestruje liczbę odwiedzających osób wchodzących do wnętrza, a ostanie dane pokazują, iż liczba potencjalnych klientów zmniejszyła się po likwidacji ulicznych miejsc parkingowych o osiem procent.

