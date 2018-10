Podejrzany o morderstwo Makaveli Lindén aresztowany we Francji

Poszukiwany mężczyzna został zatrzymany na stacji kolejowej w miejscowości Dijon we Francji. W aresztowaniu wzięły udział policyjne siły specjalne.

OSLO (Nettavisen): Makaveli Lindén został aresztowany w związku z niedawnym morderstwem, do którego doszło w dzielnicy Majorstuen w Oslo. Ofiara zginęła od ran zadanych nożem.

Informację tę przekazano mediom na zorganizowanej we wtorkowy wieczór konferencji prasowej.

Uzbrojona policja

Według źródeł, do których dotarła Nettavisen, dwudziestolatek zatrzymany został przez nieumundurowanych funkcjonariuszy przy wsparciu policyjnych sił specjalnych. Do aresztowania doszło na stacji kolejowej w miejscowości Dijon we Francji.

Poszukiwany Makaveli Lindén zatrzymany został na stacji kolejowej w miejscowości Dijon we wschodniej Francji.

Policjanci byli uzbrojeni, a funkcjonariusze należeli do oddziału specjalizującego się w zatrzymaniach zbiegłych przestępców.

Według naszych informacji do zatrzymania doszło tuż przed godziną 16.30. Zaledwie pięć minut później policja w Oslo była już w posiadaniu informacji, że poszukiwany mężczyzna jest w rękach francuskiej policji.

Według szwedzkiej gazety Aftonbladet, telefon komórkowy poszukiwanego został wyśledzony przez policję w Belgii w niedzielę rano.

Ślad ten oraz jeszcze bardziej intensywny monitoring elektroniczny doprowadziły policję do Francji i w następstwie tego - do aresztowania Lindéna.

Ekstradycja może potrwać miesiące

Lindén jest obywatelem Szwecji, poszukiwanym w związku z morderstwem, do którego doszło w zeszły poniedziałek w dzielnicy Majorstuen w Oslo.

- Poszukiwania trwały dzień i noc. Współpracowaliśmy z Interpolem i Europolem oraz byliśmy w stałym kontakcie z policją w innych krajach, szczególnie w Szwecji, Belgii i Francji, poinformował na konferencji prasowej prawnik policyjny Christian Hatlo.

Halto podkreślił, że trwają teraz prace prowadzące do ekstradycji zatrzymanego do Norwegii.

KONFERENCJA PRASOWA: Inspektor Grete Lien Metlid i prawnik policyjny Christian Hatlo poinformowali na konferencji prasowej o zatrzymaniu we Francji podejrzanego o dokonanie zabójstwa w Oslo obywatela Szwecji - Makaveli Lindén.

- Nie wiemy ile czasu zajmie nam doprowadzenie do ekstradycji. Zależy to w dużej mierze od gotowości zatrzymanego do współpracy. Jeśli nie będzie chciał współpracować z wymiarem sprawiedliwości, proces ten może trwać miesiącami.

Poszukiwany w 192 krajach

Makaveli Lindén został aresztowany w związku z zabójstwem 24-letniego mieszkańca Oslo Heikki Bjørklund Paltto.

Już po ogłoszeniu nazwiska prawdopodobnego sprawcy policja przyznała, że Lindén mógł opuścić Norwegię i udać się do Szwecji. Szwedzkie media, powołując się na anonimowe źródła norweskie podały jednak, że poszukiwany mógł co prawda wyjechać za granice, ale prawdopodobnie wybrał on inny kraj niż Szwecję.

Poszukiwania mężczyzny prowadzone były przy użyciu międzynarodowego listu gończego, a informacje o prowadzonej obławie rozesłano do 192 krajów całego świata.

Policja poinformowała również, że tuż przed dokonaniem morderstwa mężczyzna dokonał napadu rabunkowego przy użyciu noża. Ofiara napadu pozbawiona została telefonu i skórzanej teczki, ale nie doznała obrażeń fizycznych.

