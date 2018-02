Pokontrolna krytyka Nav

Norweska Najwyższa Izba Kontroli (Riksrevisjonen) przeprowadziła audyt w Urzędzie Pracy (Nav). Kontrolerzy twierdzą, że jego wyniki są przygnębiające.

Przeprowadzona w Nav kontrola wykazała, że rok od ukończeniu oferowanych przez urząd kursów i szkoleń, mających pomóc w poszukiwaniu pracy, średnio 75% osób o ograniczonej zdolności do pracy wciąż pozostaje bez zatrudnienia. Dwa lata po ukończeniu tych kursów bezrobotnymi pozostaje aż 65 procent ich uczestników.

Nieefektywne działania

- Nav nie robi tego, do czego został powołany. Wyniki kontroli są przygnębiające, a działania prowadzone przez Nav są nieskuteczne. Nav nie wprowadza w życie wymaganych przepisami inicjatyw, mających na celu pomóc bezrobotnym ze specjalnymi problemami, mówi Per-Kristian Foss, dyrektor Riksrevisjonen.

Kursy i szkolenia Nav kierowane do bezrobotnych mają na celu wzmocnić ich możliwości zdobycia i utrzymania pracy. Wg Riksrevisjonen, finansowe wsparcie państwa dla tego typu inicjatyw to blisko 9 miliardów koron, które przekazane zostały do Nav w latach 2010–2017.

– Na miejscu ministra, byłbym bardzo zainteresowany co uzyskujemy w zamian za przekazywane środki i podejmowane inicjatywy. Raport wskazuje, że otrzymujemy bardzo niewiele, mówi Foss.

Dyrektor zwraca również uwagę, że Nav ma obowiązek tworzenia planów działań dla osób o ograniczonej zdolności do pracy. Niestety w przypadku wielu uczestników organizowanych kursów, takich planów brakuje.

Krytyka ministerstwa

W raporcie skrytykowano również zbyt długi czas oczekiwania bezrobotnych na rozpoczęcie swoich kursów lub szkoleń zawodowych. Średni czas takiego oczekiwania dla osoby o ograniczonej zdolności do pracy to od 6 do 11 miesięcy.

Foss krytykuje również Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych.

– Nie wystarczy patrzeć tylko na budżet Nav i zawarte w nim liczby. Czasami trzeba również spojrzeć na jakość i skuteczność podejmowanych działań, dodaje.

Minister pracy Anniken Hauglie (H) twierdzi, że sprawę raportu pokontrolnego traktuje z najwyższą powagą.

- Wydajemy duże pieniądze aby pomóc ludziom powrócić na rynek pracy. Dla osób bezrobotnych kluczowe jest to, abyśmy wciąż ulepszali procedury i efektywność prowadzenia ich spraw. Ten raport to dobra podstawa dla kontynuowania prac naprawczych w Nav, mówi Hauglie.

