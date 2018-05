Ponad 1.600 osób przymusowo odesłanych z Norwegii w tym roku

Konwencja Dublińska (podpisana w ramach Wspólnoty Europejskiej 15 czerwca 1990 roku - weszła w życie 1 września 1997) wraz z kolejnymi jej poprawkami stanowi, że uchodźcy mogą się starać o azyl polityczny wyłącznie w jednym kraju. Członkami tej konwencji są wszystkie kraje UE oraz Norwegia, Islandia, Szwajcaria i Lichtenstein. Wg Konwencji uchodźca składa podanie o azyl w pierwszym kraju, do którego trafił. Oznacza to, że jeżeli uchodźca dotarł do wybrzeży Europy np. w Grecji, a potem przedostał się do Norwegii, wówczas Norwegia ma prawo i obowiązek odesłać go z powrotem do Grecji.