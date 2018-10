Premier Erna Solberg otwarta na zmiany w prawie aborcyjnym

Chrześcijańska Partia Ludowa przed «historyczną szansą». Erna pozostawia drzwi otwarte.

Premier Erna Solberg mówi, że jest gotowa przystąpić do negocjacji z Partią Chrześcijańsko Ludową (KrF) na temat zaostrzenia obowiązujących dzisiaj przepisów aborcyjnych, jeśli tylko KrF zdecyduje się na przystąpienie do jej rządu jako czwarty koalicjant.

Taką informację podała w czwartek wieczór gazeta Verdens Gang (VG).

Premier i jednocześnie liderka konserwatywnej partii Høyre rozważa udzielenie wsparcia dla wprowadzenia zakazu przeprowadzania tzw. aborcji bliźniaczej. Jest również otwarta na zmiany w przepisach dotyczących aborcji w przypadkach, gdy dziecko dotknięte jest poważną chorobą – na przykład zespołem Downa.

Ważne tematy dla KrF

- Zdajemy sobie sprawę, że są to ważne kwestie dla KrF. Jeśli KrF zechce negocjować ewentualną umowę koalicyjną z dzisiejszym rządem, oczywiste jest, że musimy dyskutować i wprowadzać poprawki w najważniejszych dla tej partii sprawach, mówi w rozmowie z VG Erna Solberg podkreślając jednocześnie, że dyskusja nad tematem aborcji jest również istotna i oczekiwana w szeregach jej własnej partii.

«Historyczna szansa»

- KrF ma historyczną szansę zadecydować, kto będzie premierem i jaki wpływ na zmiany polityczne możemy mieć w przyszłości, powiedział wiceprzewodniczący KrF - Kjell Ingolf Ropstad.

- Stoimy przed historyczną szansą, mówi wiceprzewodniczący Chrześcijańskiej Partii Ludowej (KrF) - Kjell Ingolf Ropstad.

Sprzeciw przeciwkow «aborcji bliźniaczej» (czyli przeciwko prawu do usunięcia jednego lub wielu płodów ciąży mnogiej) oraz dostęp kobiet do aborcji w ciągu pierwszych 12 tygodni ciąży, to główne żądania Chrześcijańskiej Partii Ludowej w ewentualnych negocjacjach rządowych.

- Dzisiejsze przepisy zezwalają kobietom na przerywanie ciąży do 18 tygodnia jej trwania. W wyjątkowych przypadkach, takich jak choroba płodu, aborcja przeprowadzona być może do 21 tygodnia ciąży. Jest to przykład wartościowania istot ludzkich, na które nie możemy się zgodzić, podkreśla Ropstad.

- Trudno zgodzić się z lewicą

Ropstad zauważa, że w kwestii zmian ustawy aborcyjnej trudno będzie osiągnąć porozumienie z lewą stroną norweskiej sceny politycznej.

- KrF ma historyczną możliwość podjęcia decyzji, w którą stronę zwróci się partia. Dlatego myślę, że powinniśmy porozumieć się z centroprawicą i Erną Solberg, mówi Ropstad w rozmowie z VG.

Ropstad stanowczo sprzeciwia się swojemu szefowi Knutowi Arild Hareide, który od dłuższego czasu nie ukrywa swoich chęci stworzenia koalicji z partiami lewicowymi.

Partia podejmie decyzję o swojej przyszłości na nadzwyczajnym zjeździe krajowym w dniu 2 listopada tego roku.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Erna Solberg åpner for å endre abortloven (William Fuglset, NTB)

