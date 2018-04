Propozycja zerowych limitów przyjmowania uchodźców

Na zbliżającym się krajowym zjeździe partii Frp złożony zostanie wniosek o wstrzymanie przyjmowania uchodźców i osób ubiegających się o azyl w Norwegii.

- Jeśli naszym celem jest pomoc jak największej liczbie osób, to powinniśmy wprowadzić „zerowe limity” przyjmowania uchodźców, mówi w rozmowie z NRK Jon Helgheim, rzecznik ds. polityki imigracyjnej Partii Postępu (Frp).

Na zbliżającym się krajowym zjeździe Partii Postępu (Frp), frakcja parlamentarna partii przedstawi propozycję całkowitego wstrzymania przyjmowania uchodźców i osób ubiegających się o azyl w Norwegii. W zamian za to Norwegia miałaby zwiększyć pomoc humanitarną dla uchodźców przebywających poza granicami kraju.

Według Helgheima można by w ten sposób pomóc nawet 60 razy większej liczbie uchodźców niż obecnie.

Norwegia wydaje dzisiaj około 20 miliardów koron rocznie na przyjmowanie i integracje uchodźców, pisze NRK. Frp chce nakłonić inne polityczne ugrupowania parlamentarne do racjonalizacji tych wydatków.

Rekordowa spadek liczby imigrantów

Nowe dane opublikowane przez Centralne Biuro Statystyczne (SSB) pokazują, że w 2017 roku w Norwegii zarejestrowanych było 58.200 imigrantów, czyli o 8.600 mniej niż w roku poprzednim. Spadek ten jest rekordowy, ponieważ w zeszłym roku wyraźnie zmniejszyła się liczba uchodźców z Syrii.

Całkowita zeszłoroczna imigracja netto do Norwegii wyniosła 21.349 osób (obcokrajowcy + obywatele norwescy), co stanowi spadek o 4.700 osób w stosunku do roku poprzedniego. Jednocześnie zarejestrowano większą liczbę obywateli norweskich, którzy wyprowadzili się z kraju za granicę.

Imigracja netto to różnica pomiędzy liczbą osób, które przybyły do kraju a liczbą osób, które go opuściły.

Za powyższymi liczbami kryją się następujące dane szczegółowe:

Imigracja

Obywatele norwescy: 8.418

Cudzoziemcy: 49.774

Emigracja

Obywatele norwescy: 10.220

Cudzoziemcy: 26.623

Oznacza to, że w zeszłym roku liczba obcokrajowców zarejesrtowanych w Norwegii zwiększyła się o 23.151 osób, a liczba obywateli norweskich mieszkających w kraju zmniejszyła się o 1.802.

