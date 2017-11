Przymusowe odsyłanie do Afganistanu podzieliło Partię Pracy

Zarówno Partia Centrum (Sp) jak i Partia Pracy (Ap) zagłosowały przeciwko całkowitemu wstrzymaniu odsyłania do Afganistanu osób poszukujących azylu.

Cztery największe partie w parlamencie opowiedziały się przeciwko propozycji złożonej przez Socjalistyczną Partię Lewicy (SV), dotyczącej powstrzymania przymusowego odsyłania do Afganistanu osób ubiegających się o azyl w Norwegii, w przypadku gdy ich wniosek azylowy rozpatrzony został odmownie.

Wniosek SV dotyczył afgańskiej młodzieży, która zgodnie z norweskimi przepisami otrzymała prawo tymczasowego pobytu w Norwegii do ukończenia 18. roku życia. Po uzyskaniu pełnoletności młodzi ludzie mają zostać odesłani z powrotem do Afganistanu.

Wstrzymanie odsyłania osób poszukujących azylu, politycy SV uzasadniali niebezpieczną sytuacją panującą aktualnie w Afganistanie.

Największe partie opozycyjne w Stortinget (Partia Centrum, Partia Pracy) poparły jednak stanowisko rządu i opowiedziały się za odsyłaniem do Afganistanu osób, którym odmówiono przyznania pozwolenia na stały pobyt. Przeciwko propozycji SV zagłosowało aż 140 z 169 reprezentantów parlamentarnych.

W związku z wynikami głosowania, kontynuowane będą dotychczasowe procedury oceny i podejmowania decyzji przez UDI, czy osoba ubiegająca się o azyl potrzebuje rzeczywistej ochrony w Norwegii, czy też nie.

– Mocno rozczarowani

O ile Partia Centrum sygnalizowała już wcześniej swoje obawy dotyczące wstrzymania odsyłania młodych Afgańczyków z powrotem do ich kraju, to stanowisko lewicowej Partii Pracy przyjęte zostało przez wielu ze zdziwieniem.

- Nie ma dzisiaj podstaw do całkowitego wstrzymania odsyłania młodych Afgańczyków, którym odmówiono przyznania zezwolenia na pobyt stały w Norwegii, powiedział lider Ap - Jonas Gahr Støre.

Stanowisko parlamentarnej reprezentacji Partii Pracy podzieliło członków partii i spotkało się z krytyką ze strony lokalnych polityków ugrupowania.

- Jestem głęboko rozczarowany, że grupa parlamentarna naszej partii postanowiła zlekceważyć poglądy jakie mają na tę sprawę liczni członkowie Partii Pracy. Ponosimy szczególną odpowiedzialność za ochronę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Niestety strona rządowa nie zauważa tej odpowiedzialności, a nasza reprezentacja w Stortinget nie robi wystarczająco dużo by z tym walczyć, powiedział w rozmowie z BA Roger Valhammer, szef Partii Pracy w Bergen.

Czynnik zachęcający do przyjazdu

Partia Centrum (Sp) już wcześniej przestrzegała przed możliwymi konsekwencjami wstrzymania odsyłania do młodych Afgańczyków.

- Oczywiście rozumiemy, że ci młodzi ludzie są w trudnej sytuacji i boją się powrotu do Afganistanu po ukończeniu przez nich 18 roku życia. Będzie to jednak czytelny sygnał dla wszystkich młodych Afgańczyków ukrywających się w innych krajach europejskich, że teraz mogą przyjechać do Norwegii, gdzie, będą mieli zagwarantowane prawo pobytu, powiedziała rzecznik imigracyjny Partii Centrum Heidi Greni dla NTB.

