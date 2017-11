Bastian Vasquez w 2014 roku wziął udział w propagandowym nagraniu wideo Państwa Islamskiego. Mężczyzna jest obywatelem Norwegii mającym chilijskie pochodzeniem. Do Syrii wyjechał w październiku 2012, a w Norwegii mieszkał w Skien w Telemark. Niepotwierdzone informacje wskazują, że został on zabity przez IS w ramach wewnętrznych rozliczeń i porachunków.

PST obawia się powracających bojowników